Susidūrimai su žvėrimis keliuose dažnesni ir brangesni – nuostoliai gali būti milžiniški

Vien per 2025 metus tokių žalų skaičius augo beveik penktadaliu, o bendra jų vertė per nepilnus trejus metus jau perkopė 5 mln. eurų ribą, skelbia draudimo bendrovė ERGO.
Pavojus keliuose auga
Draudimo bendrovės ERGO Transporto priemonių žalų administravimo skyriaus vadovas Raimondas Bieliauskas teigia, kad statistika nedžiugina – susidūrimai su laukiniais gyvūnais jau seniai nebėra retenybė, tai tapo kasdiene kelių rizika.
„2024 metais užregistravome 895 tokius įvykius, o bendra žala siekė 2,13 mln. eurų. 2025-aisiais situacija dar labiau komplikavosi – jau 1 061 susidūrimas, tai beveik penktadaliu daugiau nei ankstesniais metais. Šių metų pradžia taip pat neteikia optimizmo: vien sausį sulaukėme 105 pranešimų – tiek nė vieną sausį per pastaruosius tris metus nebuvome fiksavę. Iš viso per šį laikotarpį klientams bendra žala viršijo 5 mln. eurų“, – vardija ekspertas.
Sezoninė grėsmė? Pamirškite
Daugelis vairuotojų vis dar mano, kad laukiniai gyvūnai keliuose – sezoninis reiškinys, aktualus tik pavasario ar rudens migracijos metu. R. Bieliauskas pabrėžia, kad duomenys šį mitą paneigia.
„Nors pavasaris ir ruduo tradiciškai laikomi pavojingiausiais, mūsų statistika rodo kitą realybę. Rekordinį susidūrimų skaičių – net 119 atvejų – užfiksavome 2025-ųjų gruodį. Vasaros mėnesiai taip pat itin aktyvūs: vien antrąjį praėjusių metų ketvirtį fiksavome 294 įvykius.
Be to, būtent tą ketvirtį vidutinė vieno įvykio žalos kompensacija buvo didžiausia ir siekė 2 736 eurus. Tai įrodo, kad budrumą prarasti pavojinga ištisus metus“, – pabrėžia ekspertas.
Nuo stirnos iki briedžio: nuostoliai gali būti milžiniški
Vidutinė vieno susidūrimo žalos kompensacija svyruoja apie 2 300 eurų, tačiau į kelią išbėgus stambiam gyvūnui, sąskaitos auga eksponentiškai. Pasak R. Bieliausko, praėjusių metų pabaiga išsiskyrė itin brangiais incidentais.
„Gruodį fiksavome atvejį, kai po smūgio į žvėrį automobilio remontas buvo įvertintas beveik 48 tūkst. eurų. Vos po kelių dienų kitam vairuotojui susidūrimas su briedžiu atsiėjo per 27 tūkst. eurų. Tai ne tik lengvųjų automobilių problema: lapkritį į briedį atsitrenkusio „Scania“ vilkiko remontas kainavo daugiau nei 23 tūkst. eurų. Turėjome ir kuriozišką, bet brangiai kainavusią situaciją, kai į kelią išbėgo buliai – autobusiuko vairuotojas nespėjo sustoti, o žala siekė 11 700 eurų“, – pasakoja draudimo ekspertas.
R. Bieliauskas primena svarbią detalę: privalomasis civilinės atsakomybės draudimas tokiais atvejais dažniausiai negelbsti, nebent į draudimo apsaugą būtų įtraukta papildoma – susidūrimo su laukiniais gyvūnais – rizika. Vis dėlto patikimiausia priemonė, padedanti atlyginti nuostolius, išlieka KASKO draudimas.
Kaip elgtis ir kaip išvengti nelaimės?
Jei susidūrimo išvengti nepavyko, pirmiausia būtina sustoti ir informuoti policiją – pareigūnai fiksuoja įvykį ir praneša aplinkosaugininkams apie sužeistą ar žuvusį gyvūną.
„Jokiu būdu nelieskite sužeisto gyvūno – apimtas šoko jis gali būti labai agresyvus ir pavojingas. Nufotografuokite automobilio pažeidimus, kelio ruožą ir patį gyvūną, jei jis liko įvykio vietoje. Ši informacija bus reikalinga tiek policijai, tiek draudimo bendrovei“, – aiškina ekspertas.
Tam, kad šių patarimų apskritai nereikėtų, R. Bieliauskas ragina vairuotojus būti budresniais nuolat, o ne tik tada, kai pakelėje pamatomas įspėjamasis ženklas. Didžiausia rizika kyla tamsiuoju paros metu, važiuojant per miškus ar atvirus laukus.
Sumažinus greitį šiose zonose ir laikant didesnį atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, lieka daugiau laiko sureaguoti. O pastebėjus vieną gyvūną kelio pakraštyje vertėtų pasiruošti, kad šalia gali būti dar keli.