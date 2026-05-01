Į Nerį išplaukę Vilniaus laivai sutraukė minias keleivių

2026 m. gegužės 1 d. 13:48
Gegužės 1-ąją Vilniuje startavęs antrasis laivybos sezonas sulaukė didelio dėmesio, šalia laivų stotelių gausu norinčių plaukti. Žymint sezono pradžią sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami pasinaudoti išskirtine proga ir pirmąją dieną laivais keliauti nemokamai. Laivai penktadienį Nerimi kursuos iki pat vėlyvo vakaro, tad norintys vis dar gali pasinaudoti proga Vilnių patirti iš vandens perspektyvos.
JUDU informuoja, kad keleivinės laivybos trasa driekiasi nuo Verslo trikampio iki Žirmūnų paplūdimio. Laivai, kaip ir pernai, stoja prie Žvėryno, Baltojo, Žaliojo, Karaliaus Mindaugo tilto. Šįmet maršrutą papildė ir dar dvi naujos stotelės: Šilo tiltas ir Žirmūnų paplūdimys. Bendras laivų trasos ilgis siekia 7,7 kilometro.
Žirmūnuose įrengta papildoma stotelė yra šalia paplūdimio, tad tai keleiviams užtikrina dar daugiau patogumo – maršrutas tinkamas ne tik kasdienėms kelionėms, bet ir laisvalaikiui, nes leidžia lengvai nuvykti prie upės esančių poilsio vietų.
Palyginti su praėjusiais metais, laivų skaičius padvigubėjo – šiemet Nerimi jų plaukia 4, todėl yra užtikrintas dažnesnis ir patogesnis susisiekimas.
Kita svarbi informacija keliausiantiems gegužės 1 d.:
  • Maršrutas: Verslo trikampis-Žvėryno tiltas-Baltasis tiltas-Žaliasis tiltas-Karaliaus Mindaugo tiltas– Šilo tiltas-Žirmūnų paplūdimys (ir atvirkščiai).
  • Plaukti pasirinktu maršrutu bus galima tik viena kryptimi.
  • Verslo trikampis ir Žirmūnų paplūdimys yra maršruto pradžios arba pabaigos stotelės (priklausomai nuo pasirinktos krypties).
  • Kursuos 4 laivai.
  • Laivai stos 7 stotelėse, todėl galėsite įlipti ir išlipti jums patogioje vietoje.
  • Laivų tvarkaraščius rasite: judu.lt ir stops.lt
Judėjimą realiu laiku kviečiame stebėti: JUDU švieslentėje, „m.Ticket“, „Trafi“ ir „Google Maps“ programėlėse.
Dar viena sezono naujovė – audiogidas
Šį sezoną keleivių laukia ir dar viena naujovė – visi keliautojai gali klausytis nemokamo audiogido, kurį parengė „Neakivaizdinis Vilnius“. Nuskenavus laive esantį QR kodą keleiviai gali išgirsti net 5 pasakojimus, nušviesiančius upės, tiltų, pastatų, laivybos ir žvejybos istoriją.
Taip pat kiekviename laive veikia nemokamas WiFi ryšys, kelionės informacija rodoma švieslentėse. Visuose laivuose yra įrengtos 32 komfortabilios sėdimos vietos – 28 vietos viduje ir 4 denyje. Kaip ir praėjusiais metais, keleiviai bilietus į laivus gali įsigyti įprastai – naudotis JUDU/Vilniečio kortelėmis, programėlėmis „m.Ticket“ ir Trafi, JUDU savitarnoje arba bekontakčiu būdu laive.
Sezono metu jų kaina taip pat nesikečia. Įprasto 90 minučių elektroninio bilieto kaina siekia 3 eurus, o perkant laive – 4 eurus. Be to, kaip ir pernai yra siūlomi vienkartiniai, šeimos ir pirmyn–atgal bilietai, kad paslauga būtų patogi tiek kasdienėms, tiek savaitgalio kelionėms.
 
