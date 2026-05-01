Kėdainių r. nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai, sutriko traukinių eismas

Avarija įvyko apie 5 valandą ryto penktadienį.
„Tai buvo krovinis sąstatas, vežantis skaldą. Pirminiais duomenimis, nuriedėjo trys vagonai, dalis skaldos išbyrėjo, reikės ją perkrauti. Sąstatas vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, tai buvo LTG Cargo sąstatas“, – Eltai penktadienio rytą LTG grupės Ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė.
Pasak jos, ruošiama pagalbinė technika, kurios gali prireikti avarijos likvidavimo darbams.
Dėl šio įvykio sutriko traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga, penktadienio rytą pranešė LTG grupė.
„Bus paveikta apie 10 keleivių traukinių, vykstančių šiais maršrutais. Keleiviai jau pradėti persodinti į autobusus. Kai įvyko incidentas, traukiniai dar nebuvo išvažiavę“, – Eltai sakė S. Trinkūnaitė-Rimkienė.
Keleivių pervežimui užsakomi autobusai, taip pat laikinai sustabdyta prekyba bilietais. Ilgąjį savaitgalį daugybė Lietuvos gyventojų ketino keliauti traukiniais.
„Prognozuojama, kad geležinkelio atstatymo darbai gali užtrukti iki 12 valandų“, – rašoma pranešime.
Kol kas nenumatoma, kad atstatymo darbai truktų trumpiau.
„Pirminis vertinimas – 12 valandų“, – Eltai sakė S. Trinkūnaitė-Rimkienė.
Į įvykio vietą jau išsiųstos visos LTG grupės brigados, kurios netrukus pradės eismo atstatymo darbus. Įvykio aplinkybės kol kas nėra žinomos – bus pradėtas tyrimas joms nustatyti.