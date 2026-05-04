Dėl traukinių avarijų – žinia iš prokuratūros: pradėjo du ikiteisminius tyrimus

2026 m. gegužės 4 d. 17:47
Pastarąją savaitę įvykus dviem incidentams, kai nuo bėgių nuvažiavo krovininių traukinių vagonai, Kauno apygardos prokuratūra pirmadienį pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus, pranešė prokuratūra.
Nurodoma, jog atsižvelgiant į turimą pradinę informaciją apie gegužės 1 d. ryte ir gegužės 2 d. naktį įvykusius geležinkelių transporto incidentus, ikiteisminiai tyrimai pradėti pagal Baudžiamojo kodekso 278 str. „Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas“ pirmąją dalį.
Kaip skelbė ELTA, ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną. Dėl incidento buvo sutrikęs traukinių eismas. Avarija buvo likviduota šeštadienį.
Kitas incidentas įvyko šeštadienio naktį Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime, Upės gatvėje, kelio Jiesia–Rokai 44 kilometre.
Savo ruožtu Lietuvos geležinkeliai (LTG) pirmadienį pranešė, kad inicijuos komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių šių avarijų priežastis. Skelbiama, jog komisiją sudaro visi LTG aukščiausio lygio vadovai ir verslo atsparumo komanda.
Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemones, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
