Avariją patyrusio traukinio mašinistas atskleidė negirdėtas detales: „Net nežinojau“

Mašinistas pabrėžė, kad tokios avarijos yra itin retos, tačiau dažniausiai perspėjimo sistemos užfiksuoja pavojų.
Sistemai apie jį neįspėjus ir esant prietemai, anot V. Simonavičiaus, pastebėti nugriuvusių vagonų buvo neįmanoma.
„Už Gudžiūnų perspėjimo sistema veikė, tik Linkaičiuose neveikė, kai išvažiavau iš Radviliškio. Ji buvo išjungta. O už Gudžiūnų veikė, būtų užfiksavę tikrai. Ir vagonas buvo ten 49-as, koks kilometras. Žmogiškai neįmanoma pastebėti, prietema tokia, kaip ten pamatysi“, – LRT radijui trečiadienį sakė jis.
Po dviejų traukinių incidentų – svarstymai apie saugumą
Mašinisto teigimu, vagonai ne atsikabino, o važiavo kartu ir nukrito ant iešmų Gudžiūnų geležinkelio stotyje.
„Net nežinojau, kad ji (sistema – ELTA) yra išjungta. Ten vagono gedimas paprasčiausias. Ratai užsiblokavo, pradėjo guolis byrėti ir nukrito“, – teigė V. Simonavičius.
Mašinistas tikino savo kaltės šioje situacijoje neįžvelgiantis. V. Simonavičiaus teigimu, perspėjimo sistema turėtų veikti ir fiksuoti tokius pavojus visuose geležinkelio ruožuose.
Kaip skelbiama, LRT radijui antradienį „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas sakė, jog likus savaitei iki incidento Gudžiūnų geležinkelio stotyje, ruože buvo išjungta vagonų aširačių kontrolės sistema (riedmenų automatinės kontrolės sistema, RAKS).
Pasak jo, apie sistemos išjungimą pranešė pats gamintojas – Austrijos įmonė.
Kaip skelbė ELTA, ankstų praėjusio penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną. Dėl incidento buvo sutrikęs traukinių eismas, avarija buvo likviduota šeštadienį.
Kitas incidentas įvyko šeštadienio naktį Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime, Upės gatvėje, kelio Jiesia–Rokai 44 kilometre.
Savo ruožtu Lietuvos geležinkeliai (LTG) pirmadienį pranešė, kad inicijuos komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių šių avarijų priežastis. Skelbiama, jog komisiją sudaro visi LTG aukščiausio lygio vadovai ir verslo atsparumo komanda.
Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemones, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.