Maisto išvežiotojai Vilniuje mokėsi saugiai važinėti: tapo aktyviais eismo dalyviais.

Siekdama prisidėti prie atsakingo eismo kultūros stiprinimo, skaitmeninė platforma „Wolt“ surengė praktinį saugaus eismo seminarą, kuriame dalyvavo kurjeriai-partneriai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Naujininkuose įsikūrusiame Vilniaus automuziejuje gegužės 5 d. su „Wolt“ bendradarbiaujantys kurjeriai-partneriai gilino žinias apie kelių eismo taisykles, saugų manevravimą miesto gatvėse bei praktiškai išbandė savo jėgas specialiai šiam renginiui įrengtoje simuliacinėje trasoje.
Renginio metu pranešimus skaitė ir viešojo sektoriaus partneriai – Susisiekimo ministerijos, Vilniaus savivaldybės įmonės JUDU, Lietuvos policijos, Greitosios medicinos pagalbos atstovai.
Susiję straipsniai
Pasak „Wolt“ Viešosios politikos vadovo Baltijos šalims Mindaugo Liutvinsko, saugus elgesys gatvėse yra visų eismo dalyvių atsakomybė, tarp jų ir kurjerių-partnerių, tačiau svarbu ne tik apie tai kalbėti, bet ir reguliariai atnaujinti savo žinias. „Wolt“ skiria didelį dėmesį šiai temai, todėl bendrovė nuosekliai investuoja į įvairias priemones, kurios padėtų stiprinti saugaus ir atsakingo eismo kultūrą Lietuvoje.
„Šio praktinio seminaro tikslas – suteikti kurjeriams-partneriams naudingų ir praktiškų žinių, kurios galėtų būti pritaikomos konkrečiose kasdienėse eismo situacijose.
Kurjeriai-partneriai kasdien pristato tūkstančius užsakymų didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o jų aktyvus dalyvavimas eisme tapo neatskiriama miesto judumo dalimi. Todėl siekiame padėti „Wolt“ kurjeriams-partneriams geriau pasiruošti saugiai ir atsakingai judėti miestų gatvėmis, o ypač – naudojantis mikrojudumo priemonėmis“, – teigė M. Liutvinskas.
Pasak jo, šis seminaras – viena iš „Wolt“ jau vykdomų iniciatyvų, kuriomis siekiama gilinti kurjerių-partnerių saugaus eismo žinias ir stiprinti saugų bei atsakingą judėjimą miestuose.
Svarbus institucijų vaidmuo
Seminaro metu saugaus eismo tema kurjeriams-partneriams buvo pristatyta iš skirtingų perspektyvų – renginyje įžvalgomis ir patarimais dalinosi Vilniaus miesto savivaldybės įmonės JUDU, Susisiekimo ministerijos, Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato bei Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai.
Svarbiausias Vilniaus eismo aktualijas kurjeriams pristatęs JUDU Judumo ekspertas Kristijonas Gricius akcentavo, kad mikrojudumo priemonės jau seniai tapo kasdiene Vilniaus eismo dalimi, todėl saugesnis eismas priklauso ne tik nuo miesto infrastruktūros, bet ir nuo kiekvieno gyventojo atsakingo požiūrio į jį.
„Miesto susisiekimo infrastruktūra nuolat tobulėja, tačiau net ir patys geriausi sprendimai veikia tik tada, kai žmonės aiškiai supranta, kaip jais saugiai naudotis. Kuo geriau dviračių ir paspirtukų vairuotojai įvertina save supančią aplinką, galimas rizikas ir kitų eismo dalyvių elgesį, tuo bendra miesto erdvė tampa saugesnė bei draugiškesnė visiems“, – pabrėžė JUDU atstovas K. Gricius.
Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos atstovas seminaro metu akcentavo, kad mikrojudumo priemonės yra visavertės eismo dalyvės, todėl jų vairuotojai turi nuolat išlaikyti budrumą ir vadovautis kelių eismo taisyklėmis. Pasak jo, net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis neatsargumas važiuojant elektriniu paspirtuku gali turėti labai rimtų pasekmių.
„Dviračiai, elektriniai paspirtukai ar vienaračiai yra labai patogios ir ekonomiškos transporto priemonės, tačiau jų naudotojai turi nepamiršti, kad dalyvauja bendrame eisme. Vairuojant transporto priemonę, nesvarbu ar ji keturratė, ar dviratė, svarbiausia – laikytis kelių eismo taisyklių, pasirinkti saugų greitį ir atsakingai manevruoti, ypač jei judama šaligatviais, kuriuose yra daug pėsčiųjų,“ – akcentavo VPK KPS 1-ojo poskyrio viršininkė I. Šablinskienė.
Renginyje taip pat daug dėmesio buvo skiriama neatsakingo vairavimo sukeliamiems padariniams, galimoms traumų rizikoms ir pirmajai pagalbai. Greitosios medicinos pagalbos atstovai atkreipė dėmesį, kad net iš pirmo žvilgsnio nedideli incidentai mikrojudumo priemonėmis gali turėti rimtų pasekmių, todėl svarbu žinoti, kaip sumažinti riziką ir ką daryti patekus į eismo įvykį ar tapus jo liudininku.
Taip pat vyko ir praktinis užsiėmimas, kurio metu kurjeriai-partneriai galėjo sustiprinti savo dviračių vairavimo įgūdžius – šią dalį vedė Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis. Jis pademonstravo, kaip saugiai suvaldyti dviratį, kai reikia staigiai stabdyti ar manevruoti. Po to kurjeriai patys išbandė savo jėgas specialiai šiam renginiui įrengtoje simuliacinėje trasoje. Tai pirmasis tokio pobūdžio praktinis seminaras, surengtas bendrovės iniciatyva Lietuvoje.
WoltMaisto Kūrėjaisaugus eismas
Rodyti daugiau žymių