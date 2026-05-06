Prireiks kantrybės – prasidėjo eismo ribojimai judrioje Kauno gatvėje

2026 m. gegužės 6 d. 10:39
Pabaigos link artėjant Geležinio Vilko gatvės kapitaliniam remontui, vairuotojai įspėjami apie numatomus laikinus eismo ribojimus. Gegužės 6 ir 12–13 dienomis srautus valdys reguliuotojai – numatyta eismą vykdyti viena eismo juosta. Vietomis patekimas į šalia esančias teritorijas nebus galimas, skelbia Kauno miesto savivaldybė.
„Geležinio Vilko gatvėje prasideda paskutinis etapas – ruošiamasi asfaltavimo darbams. Dėl jų vietos gyventojai susidurs su laikinais nepatogumais. Tačiau viskas daroma dėl didesnio patogumo ateityje“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Gegužės 6 d. po rytinio piko bus asfaltuojami greičio mažinimo kalneliai. Dėl to automobiliai bus praleidžiami viena eismo juosta. Čia eismą prižiūrės reguliuotojai.
Kiek vėliau, gegužės 12 ir 13 dienomis, per visą gatvės plotį bus asfaltuojamas viršutinis dangos sluoksnis. Konkrečiomis valandomis eismas taip pat bus galimas tik viena kryptimi, laikinai bus ribojamas ir patekimas į šalia esančias teritorijas.
Ties kiekvienu kiemu ir gatvės pradžioje bei pabaigoje bus eismo reguliuotojai, kurie vairuotojus informuos apie galimas važiavimo kryptis ir teritorijas, į kurias galima tuo metu patekti. Darbai bus pradėti nuo Pakraščio gatvės.
Užbaigti Geležinio Vilko g. kapitalinį remontą planuojama vasarą.
