Skubiai perspėja Vilniaus vairuotojus ir keleivius – judrioje sankryžoje leisis sraigtasparnis

Įraše teigiama, kad šiandien, gegužės 8 d., 15–16 val. Santariškių žiede vyks pratybos, kurių metu numatytas sraigtasparnio nusileidimas.
„Dėl šių pratybų bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje – sraigtasparnio leidimosi metu šviesoforuose degs raudonas signalas.
Vairuotojus kviečiame būti atidiems bei laikytis eismo reguliavimo, tuo metu rinktis alternatyvius maršrutus.
Dėl laikinų eismo ribojimų galimi viešojo transporto vėlavimai“, – perspėja JUDU dėkodama už eismo dalyvių supratingumą.
