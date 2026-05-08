AutoSaugus eismas

Skubiai perspėja Vilniaus vairuotojus ir keleivius – judrioje sankryžoje leisis sraigtasparnis

2026 m. gegužės 8 d. 13:45
Lrytas.lt
JUDU feisbuke praneša svarbią informaciją Vilniaus vairuotojams ir keleiviams.
Įraše teigiama, kad šiandien, gegužės 8 d., 15–16 val. Santariškių žiede vyks pratybos, kurių metu numatytas sraigtasparnio nusileidimas.
„Dėl šių pratybų bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje – sraigtasparnio leidimosi metu šviesoforuose degs raudonas signalas.
Vairuotojus kviečiame būti atidiems bei laikytis eismo reguliavimo, tuo metu rinktis alternatyvius maršrutus.
Dėl laikinų eismo ribojimų galimi viešojo transporto vėlavimai“, – perspėja JUDU dėkodama už eismo dalyvių supratingumą.
