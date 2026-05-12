Judrioje sostinės vietoje leisis sraigtasparnis: įspėja dėl eismo ribojimų, gali vėluoti viešasis transportas

Vairuotojus ir keleivius savivaldybės įmonė „JUDU“ įspėja, kad pakeitimai numatomi Santariškių žiedinėje sankryžoje tarp 12 ir 14 val. Dėl laikinų eismo ribojimų galimi ir viešojo transporto vėlavimai.
To priežastis – vykdomas bandomasis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnio nusileidimas.
„Eismo ribojimai bus įvedami du kartus.
Vairuotojus kviečiame būti atidiems bei laikytis eismo reguliavimo, tuo metu rinktis alternatyvius maršrutus“, – pranešta „Facebook“ paskyroje.
