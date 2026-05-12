AutoSaugus eismas

Pasiruoškite iš anksto: trečiadienį dalyje Kauno bus ribojamas eismas

2026 m. gegužės 12 d. 15:19
Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų „Geležinis Vilkas 2026“ dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai.
Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 val. eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leistis kariuomenės sraigtasparnis.
Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijaus dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija.
Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ lauko taktikos pratybos „Geležinis Vilkas 2026“ skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus.
Pratybos vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Jose dalyvauja daugiau kaip 2,5 tūkst. karių, naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis remia Karinių oro pajėgų sraigtasparniai.
