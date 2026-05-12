Pasiruoškite iš anksto: trečiadienį dalyje Kauno bus ribojamas eismas

Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 val. eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leistis kariuomenės sraigtasparnis.
Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijaus dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija.
Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ lauko taktikos pratybos „Geležinis Vilkas 2026“ skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus.
Susiję straipsniai
Pratybos vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Jose dalyvauja daugiau kaip 2,5 tūkst. karių, naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis remia Karinių oro pajėgų sraigtasparniai.