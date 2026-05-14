Geležinkeliuose – nuslėptas incidentas: nuo bėgių nuriedėjo krovininis vagonas

Profesinė sąjunga „Solidarumas“ teigia, kad apie įvykį visuomenė galėjo ir nesužinoti, jei ne šaltinių informacija, ir kritikuoja, jog situacija galimai buvo nuvertinta ar net slepiama.
„Lietuvos geležinkeliai“ pripažįsta, kad toks įvykis buvo, tačiau jį vadina ne avarija, o technine situacija, kuri greitai buvo sutvarkyta ir esą neturėjo įtakos traukinių eismui.
Vis dėlto profsąjunga su tokiu vertinimu nesutinka ir pabrėžia galimą saugumo riziką, jei po tokio nuriedėjimo riedmenys vėl grąžinami į eksploataciją be papildomo įvertinimo.
Po dviejų traukinių avarijų – kontrolės posėdis: atsakė, kur investuoti ne laikas
Kaip buvo rašyta anksčiau, gegužės pirmosios rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną. Dėl incidento buvo sutrikęs traukinių eismas, avarija buvo likviduota šeštadienį.
Kitas gegužės 3-ios naktį Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime, Upės gatvėje, kelio Jiesia–Rokai 44 kilometre.
Savo ruožtu Lietuvos geležinkeliai (LTG) pirmadienį pranešė, kad inicijuos komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių šių avarijų priežastis. Skelbiama, jog komisiją sudaro visi LTG aukščiausio lygio vadovai ir verslo atsparumo komanda.
Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemones, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.