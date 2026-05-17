Miške – siaubingi spąstai: motociklininkas krito ant žemės draugo akyse

Apie tai, kas visai neseniai nutiko besivažinėjant motociklais, Audrius nusprendė pasidalinti grupėje „Pajūrio moto kelionės“. Vyras sako taip norėjęs perspėti kitus.
Vyras savo įrašą pradeda žodžiais, kad pasivažinėjimas miško keliuku vos nesibaigė tragiškai.
„Nuotraukoje matote vietą, kurioje per patį kelio plotį buvo nelegaliai ištemptas trosas-grandinė. Tai nebuvo paprastas atitvėrimas – tai buvo tyčiniai spąstai, skirti pakenkti. Trosas buvo visiškai nematomas ir niekaip nepažymėtas. Motociklininkas, važiavęs šiuo keliu, tik per stebuklą liko sveikas, nors po smūgio krito labai smarkiai. Pasekmės galėjo būti mirtinos“, – neabejoja Audrius.
Jis tęsia kreipdamasis į tuos, kurie miške paliko tokias žabangas: „Ar suvokiate, kad tokie „metodai“ yra ne kas kita, kaip pasikėsinimas sunkiai sužaloti ar net nužudyti žmogų? Tai nėra kova už ramybę miške – tai nusikaltimas.
Šį kartą viskas baigėsi tik aplamdytu motociklu ir išgąsčiu, bet kitas žmogus gali nebegrįžti namo.
Bendruomenei: būkite itin budrūs miškuose! Jei pamatysite panašius trosus, grandines ar kitas kliūtis, būtinai jas nufotografuokite, pažymėkite vietą ir praneškite policijai.
Neleiskime, kad kažkieno neapykanta taptų kito žmogaus tragedija.“
Audrius naujienų portalui Lrytas patvirtino, kad nukentėjo jo artimas bičiulis, kuris keliuku važiavo pirmas. Vyras krito prieš pat Audriaus akis, patyrė sužalojimų. Laimei, pavyko išvengti kaulų lūžių.
Pasiteiravus, kokiame miške ir apylinkėse užfiksuotas šis incidentas, Audrius teigė negalintis atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenų.