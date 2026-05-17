Po ilgų rekonstrukcijos darbų atidarė vieną svarbiausių tiltų per Nevėžį: kas pasikeitė

Nors po tilto atidarymo galimi trumpalaikiai eismo ribojimai baigiamųjų darbų atlikimui, Kėdainių miesto gyventojai ir svečiai jau gali naudotis nauju statiniu, skelbiama „Via Lietuva“ išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Eismas tiltu, esančiu valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 44,3 km, 2023 m., įvykus statinio kraštinės sijos griūčiai buvo apribotas, o nuo 2024 m. rugsėjo buvo uždarytas dėl būtinybės atlikti esminius rekonstravimo darbus.
„Kėdainių tilto remontas buvo ilgas ir sudėtingas, pareikalavęs daug darbo, kantrybės ir, žinoma, ne vieno papildomo kilometro apvažiavimų. Turbūt buvo momentų, kai net navigatoriai pradėjo galvoti, kad šio tilto apskritai nebėra. Bet šiandien galime pasakyti – verta buvo palaukti. Tiltas sugrįžo atnaujintas, saugesnis ir pasiruošęs dar ilgai tarnauti miestui bei žmonėms“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Šio tilto rekonstravimas – svarbus žingsnis užtikrinant saugų, patogų ir sklandų susisiekimą Kėdainiuose. Tai ne tik infrastruktūros atnaujinimas, bet ir investicija į gyventojų kasdienio gyvenimo kokybę bei regiono ekonominį gyvybingumą. Nuosekliai tęsiame darbus visoje Lietuvoje, siekdami spręsti ilgus metus kauptas tiltų būklės problemas ir užtikrinti jų patikimumą ateityje“, – akcentuoja „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Atsižvelgiant į tilto būklę, pažaidas ir šiuo metu taikomus reikalavimus statinio laikomajai galiai ir pastovumui, statant naują tiltą atlikti šie darbai: rekonstruotos krantinės ir tarpinės atramos, įrengta nauja plieno-betono perdanga, pereinamosios plokštės, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, sumontuoti metaliniai atitvarai ir turėklai bei įrengtas apšvietimas.
Po rekonstravimo tilto ilgis siekia 87,75 metro. Važiuojamojoje dalyje įrengtos dvi 3,25 metro pločio eismo juostos. Bendras važiuojamosios dalies asfalto dangos plotis kartu su apsauginėmis juostomis siekia 8 metrus.
Važiuojamoji dalis pritaikyta normatyviniams B kategorijos gatvės reikalavimams, o šalitilčiai išplatinti ir pritaikyti pėsčiųjų bei dviratininkų eismui, užtikrinant saugų ir patogų judėjimą abiem kryptimis. Dėl šių sprendinių padidėjo bendras tilto plotis, kartu optimizuojant važiuojamosios dalies parametrus.
Tiltas per Nevėžį buvo pastatytas 1962 metais, vadovaujantis tuo metu galiojusiomis projektavimo normomis. Pastaraisiais metais jo būklė sparčiai blogėjo dėl amžiaus ir išaugusio eismo intensyvumo – buvo fiksuojami dangos pažeidimai, vandens kaupimasis, deformacijos ir kiti defektai.
Rekonstravimo darbus atliko UAB „Kauno keliai“. Projekto vertė – daugiau nei 3,7 mln. eurų su PVM.
„Via Lietuva“ akcentuoja, kad Lietuvos tiltų būklė pastaraisiais metais kelia vis didesnį susirūpinimą – per septynerius metus blogos būklės tiltų skaičius išaugo nuo 63 iki 140. Labai blogos būklės statiniams sutvarkyti reikalingos investicijos viršija 600 mln. eurų, o tam, kad visi šalies tiltai pasiektų bent tenkinančią būklę, reikėtų apie 1 mlrd. eurų.
Reaguodama į šią situaciją, „Via Lietuva“ nuosekliai pereina prie plataus masto tiltų atnaujinimo programos ir iki 2028-ųjų pabaigos ketina sutvarkyti net 105 kritinės būklės tiltus.