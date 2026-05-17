Po žinios apie atidarytą strategiškai svarbų tiltą – G. Nausėdos kritika

„Yra tas posakis – geriau vėliau negu niekada. Bet tiltui turbūt jis netinka. Taip, daugiau kaip trys metai yra ilgokas laiko tarpas, juo labiau, žinant, kiek nepatogumų tai sukėlė pirmiausia Kėdainių žmonėms“, – sekmadienį žurnalistams Kėdainiuose teigė prezidentas.
„Bet žinote, visa tai priklauso nuo finansų. Ir kuomet finansų stokojame, kuomet yra labai daug kitų prioritetų, nors ir šis taip pat yra prioritetas, tada tenka ieškoti kūrybinių sprendimų“, – pabrėžė jis.
Visgi G. Nausėda pažymėjo manąs, jog jo Seimui pateiktos Kelių įstatymo pataisos padės paspartinti Lietuvoje esančių avarinės būklės tiltų rekonstrukciją.
„Visai neseniai pateikiau iniciatyvą Lietuvos Respublikos Seimui, kad viešojo ir privačios partnerystės modelio taikymas būtų privalomas ne tik naujai statomiems objektams, bet ir egzistuojantiems“, – sakė šalies vadovas,
„Aš manau, kad tai labai padės paspartinti procesus tiek avarinės, tiek arti avarinės būklės esančių tiltų visoje Lietuvoje, nes mes turime matyti ne tik Kėdainius, bet ir visą Lietuvą. Šią iniciatyvą Seimas jau patvirtino, dabar svarbiausia kiek galima greičiau pradėti darbus. Ir tikiuosi, kad reikalai paspartės“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad „Via Lietuva“ baigė vieno svarbiausių tiltų Kėdainiuose per Nevėžio upę rekonstravimo darbus ir sekmadienį atidarė tiltą eismui.
Atsižvelgiant į 1962 metais statyto tilto būklę, pažaidas ir šiuo metu taikomus reikalavimus statinio laikomajai galiai ir pastovumui, statant naują tiltą rekonstruotos krantinės ir tarpinės atramos, įrengta nauja plieno-betono perdanga, pereinamosios plokštės, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, sumontuoti metaliniai atitvarai ir turėklai bei įrengtas apšvietimas.
Tilto rekonstravimo darbus atliko UAB „Kauno keliai“. Projekto vertė – daugiau nei 3,7 mln. eurų su PVM.