Atsakingas elgesys rezultatą gerina, o nesaugūs veiksmai – pavyzdžiui, staigus stabdymas ar netinkamai po kelionės paliktas paspirtukas, balą mažina. Savo programėlės paskyroje naudotojai po kiekvienos kelionės mato atnaujintą važiavimo balą.
Maksimali važiavimo balo vertė programėlėje „Bolt“ – 100. Gerą įvertinimą turintys naudotojai gauna papildomų naudų, pavyzdžiui, tie, kurių balas siekia 60 ir daugiau, gali dešimčiai minučių nemokamai užsirezervuoti paspirtuką prieš kelionę.
Nesaugiai besielgiantiems vartotojams, kurių balas žemas, gali būti taikomi apribojimai – pavyzdžiui, sumažintas greitis ar netgi galimybės nuomotis paspirtukus sustabdymas.
Neatsargų elgesį nustatyti padeda „Bolt“ paspirtukuose įdiegta išmani sistema. Ji fiksuoja, kai paspirtuko naudotojas staigiai stabdo ar kai paspirtukas slysta – tokie veiksmai mažina skaičiuojamą važiavimo balą. Balas mažėja ir jei užfiksuojama, kad paspirtukas kelionės metu nuvirto. Be to, balas mažėja ir jei naudotojas po kelionės paspirtuką palieka netvarkingai – kaip paspirtuką po kelionės paliko naudotojai, šie turi užfiksuoti padarydami nuotrauką.
„Žinome, kad toks įrankis gali skatinti vartotojus keisti savo įpročius – Osle, kur ši sistema buvo išbandyta pirmiausia, daugiau nei 90 proc. vartotojų teigė, kad tai paskatino juos važiuoti saugiau“, – sako Kasparas Funka, „Bolt“ vyriausiasis operacijų specialistas.
Skatina šalmų dėvėjimą
Vienas iš veiksmų, kurie kelia naudotojų važiavimo balą yra šalmo dėvėjimas. Naudotojai prieš kiekvieną kelionę raginami pasidaryti asmenukę su šalmu. Asmenukė ne tik užtikrina, kad augtų važiavimo balas, bet suteikia ir 15 centų nuolaidą kitai kelionei paspirtuku. Naudotojai gali įsiamžinti tiek su savo, tiek su „Bolt“ suteiktu šalmu.
Susidūrusi su dideliu šalmų vagysčių mastu, taip pat atsižvelgdama į naudotojų susirūpinimą šalmų higiena, „Bolt“ neseniai pristatė papildomą sprendimą – naudotojai gali ribotam laikui nemokamai išsinuomoti šalmą.
Informaciją, kaip ir kur atsiimti šalmą, naudotojai gali rasti programėlėje „Bolt“ paspaudę „2 ratai“, pasirinkę skiltį „Saugumas“ ir paspaudę mygtuką „Kaip išsinuomoti šalmą“.
Ribotas greitis ir kitos saugumo funkcijos
Įmonė pabrėžia, kad kitaip nei dauguma kitų elektrinių paspirtukų, „Bolt“ paspirtukai neišvysto didesnio nei 20 km/h greičio. Be to, tam tikrose miestų vietose paspirtukų greitis yra apribotas iki 15 ar 12 km/h. Be to, „Bolt“ iniciatyva paspirtukų naudotojai Lietuvoje yra apdrausti.
Be to, paspirtukuose įdiegta važiavimo dviese prevencijos sistema. Jeigu kažkurios naudotojo kelionės metu sensoriai užfiksuoja didesnį spaudimą nei įprasta, sistema išsiunčia vartotojui perspėjančią žinutę programėlėje. Jeigu gavęs du įspėjimus vairuotojas nepakeičia savo elgesio, jo prieigą prie mikrojudumo priemonių nuomos platformoje stabdoma.
„99,996 proc. kelionių „Bolt“ paspirtukais baigiasi be jokių incidentų. Nuolat tobuliname savo technologijas, ir siekiame, kad kelionės paspirtukais būtų vis saugesnės“, – sako K. Funka.
„Bolt“ dalijimosi paspirtukais paslaugą teikia dešimtyje miestų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Alytuje, Jonavoje ir Trakuose.