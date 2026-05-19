Dėl dronų grėsmės Latvijoje stabdytas traukinių eismas – numatomi vėlavimai ir Lietuvoje

PV taip pat nurodė, kad praeis šiek tiek laiko, kol visi traukiniai vėl kursuos pagal įprastą tvarkaraštį.
Kaip pranešta, traukinių eismas Latvijos rytinėje pasienio zonoje buvo sustabdytas antradienio vidurdienį dėl dronų pavojaus.
Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas Latvijos Kraslavos, Ludzos, Rėzeknės, Preilių, Maduonos, Cėsio, Gulbenės, Smiltenės ir Valmieros savivaldybėse. Traukinių eismas šiose savivaldybėse buvo sustabdytas iki oro pavojaus signalo atšaukimo.
Ši nepaprastoji padėtis paveikė traukinių eismą Kraslavos, Zilupės ir Gulbenės geležinkelio linijose, taip pat Valgos linijoje.
Kaip rašė ELTA, antradienį prieš pat vidurdienį rytinėje pasienio zonoje buvo išsiųsti pranešimai apie galimą grėsmę oro erdvėje. Netrukus po 12.30 val. perspėjimas apie galimą pavojų buvo išsiųstas Maduonoje. Apie 13 val. perspėjimas buvo išplėstas į Cėsio, Smiltenės ir Gulbenės savivaldybes. Vėliau perspėjimą gavo ir Valmieros savivaldybė.
Po maždaug valandos Krizių valdymo centro vadovas Arvis Zilė pranešė, kad šalies oro erdvėje drono nebėra.
Numatomi vėlavimai ir Lietuvoje
Antradienį dėl Latvijoje ir Estijoje paskelbto oro pavojaus buvo sustabdytas Lietuvos geležinkelių bendrovės „LTG Link“ traukinys, keleivius vežęs maršrutu iš Rygos. Teigiama, kad dėl susidariusios situacijos maršrute numatomi traukinių vėlavimai.
„Dėl antradienio vidurdienį Latvijoje paskelbto oro pavojaus buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti dyzelinį „LTG Link“ traukinį, kurį maršrutui Ryga–Valga nuomojasi Latvijos vežėjas „Vivi“. Traukinys sustabdytas Latvijoje, Cėsio geležinkelio stotyje, buvo išlaipinta 50 keleivių. Atšaukus pavojų, kelionė į Valgos stotį tęsiama“, – Eltai teigia bendrovės atstovė Julija Leimonė.
Anot jos, traukinys, vykstantis maršrutu Vilnius–Ryga–Valga, iš Rygos išvyko 11:46 val., o į Valgą turėjo atvykti 14:05, tačiau dėl vidurdienį įvykusio traukinio sustabdymo Cėsyje numatomas apie 60 min. vėlavimas.
Pasak „LTG Link“ atstovės, keleiviai, važiuosiantys iš Talino į Vilnių, galutinę stotelę taip pat pasieks vėliau, nei planuota.
„Dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje buvo sustabdyta ir daugiau Latvijos vežėjo „Vivi“ traukinių“, – pridūrė J. Leimonė.
Kaip skelbta, NATO vadovaujamos oro policijos misijos Baltijos šalyse naikintuvas virš Estijos numušė bepilotį orlaivį. Bepilotis buvo numuštas virš Virtsjarvo ežero Estijos pietuose.
Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras naujienų portalui „Delfi“ sakė, kad tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje.
Ukrainos bepiločiai orlaiviai antradienį atakavo šiaurės vakarinį Rusijos regioną, dėl to sutriko eismas Pskovo oro uoste ir Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste.
Tuo metu Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (LNGS) pranešė apie Latvijos oro erdvėje skraidantį bepilotį orlaivį. Apie grėsmę iš pradžių pranešta Kraslavos ir Ludzos savivaldybėse. Vėliau pranešimai taip pat buvo išsiųsti Preilių ir Rėzeknės savivaldybių gyventojams.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) informavo, kad Lietuvos danguje incidentų nebuvo fiksuota.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.