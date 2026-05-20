Lietuvoje – istorinis pokytis: automobiliai keliuose nuo šiol gali vairuoti patys

„Lietuva – tarp pirmųjų Europoje, kur automobiliai nuo šiol gali vairuoti patys. Šios technologijos jau dabar gali realiai prisidėti prie saugesnio ir patogesnio vairavimo, ypač ilgesnėse kelionėse ar monotoniškame eisme“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Ministras taip pat pabrėžia, kad tai dar nėra autonominis vairavimas – vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Vairuotojas turi nuolat stebėti eismo situaciją ir būti pasirengęs bet kuriuo metu perimti transporto priemonės valdymą.
„Mūsų užduotis – užtikrinti, kad reguliavimas neatsiliktų nuo technologijų raidos, o šios sistemos Lietuvoje būtų diegiamos saugiai, atsakingai ir, tikimės, nuosekliai tobulinant jų veikimą“, – teigia J. Taminskas.
Sprendimas priimtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 nuostatomis, kurios numato galimybę valstybėms narėms pripažinti kitų ES šalių išduotus laikinus tipo patvirtinimus naujoms transporto technologijoms. Tai leidžia Lietuvai remtis Nyderlanduose atliktu vertinimu ir taikyti 2 lygio (SAE Level 2) sistemas nacionaliniu lygmeniu.
Tokios sistemos gali padėti vairuotojui automatizuotai atlikti tam tikras funkcijas – pavyzdžiui, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau jos nepakeičia vairuotojo ir nepanaikina jo atsakomybės.
Šių technologijų taikymas pradedamas remiantis Nyderlandų patirtimi, kur tokios vairavimo pagalbos sistemos jau yra taikomos realiomis eismo sąlygomis. Tai laikoma žingsniu link modernesnio, saugesnio ir efektyvesnio kelių transporto, išlaikant aiškų vairuotojo atsakomybės principą.
Susisiekimo ministras J. Taminskas kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis Taline pasirašė memorandumą, kuriuo sutarė stiprinti šalių bendradarbiavimą autonominio transporto plėtros srityje.