Dar viena judri Vilniaus gatvė sulauks remonto – darbai prasidės jau rytoj

Šie darbai yra būtini siekiant iš esmės atnaujinti gatvės dangą ir viešosios erdvės kokybę.
Pirmiausia bus remontuojami šuliniai – jie bus nuleisti iki reikiamo lygio, kad nufrezavus gatvę neišsikištų ir būtų patogu važiuoti.
Nuo gegužės 25 d. prasidės važiuojamosios dalies frezavimo darbai – bus nuimamas senas asfaltas, o gatvė ruošiama naujo dangos sluoksnio klojimui.
Susiję straipsniai
Pėsčiųjų eismas nebus ribojamas, o gatvė išliks pravažiuojama, tačiau transporto priemonių greitis bus ribojamas iki 30 km/val.
S. Konarskio gatvėje kasdien juda dideli transporto ir žmonių srautai – čia daug daugiabučių, veikia nacionalinis transliuotojas, viešojo sektoriaus ir švietimo įstaigos, verslai.
Gatvės remontą planuojama baigti rudenį – apie tolimesnius pokyčius informuosime papildomai. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už kantrybę bei supratingumą.