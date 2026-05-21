Dar viena judri Vilniaus gatvė sulauks remonto – darbai prasidės jau rytoj

2026 m. gegužės 21 d. 13:06
Miesto tvarkymo įmonė „Grinda“ rytoj, gegužės 22 d., pradeda S. Konarskio gatvės remontą Vilniuje – bus tvarkoma apie 900 metrų atkarpa nuo J. Basanavičiaus iki V. Pietario gatvių. Baigus projektą, pagerės eismo saugumas ir komfortas, atsiras patogesnės parkavimo vietos, atnaujinti šaligatviai ir naujas dviračių takas, skelbia bendrovė žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Šie darbai yra būtini siekiant iš esmės atnaujinti gatvės dangą ir viešosios erdvės kokybę.
Pirmiausia bus remontuojami šuliniai – jie bus nuleisti iki reikiamo lygio, kad nufrezavus gatvę neišsikištų ir būtų patogu važiuoti.
Nuo gegužės 25 d. prasidės važiuojamosios dalies frezavimo darbai – bus nuimamas senas asfaltas, o gatvė ruošiama naujo dangos sluoksnio klojimui.
Pėsčiųjų eismas nebus ribojamas, o gatvė išliks pravažiuojama, tačiau transporto priemonių greitis bus ribojamas iki 30 km/val.
S. Konarskio gatvėje kasdien juda dideli transporto ir žmonių srautai – čia daug daugiabučių, veikia nacionalinis transliuotojas, viešojo sektoriaus ir švietimo įstaigos, verslai.
Gatvės remontą planuojama baigti rudenį – apie tolimesnius pokyčius informuosime papildomai. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už kantrybę bei supratingumą.
