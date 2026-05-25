Po dvejus metus trukusio remonto atidarė eismą tiltu: galės naudotis ir pėstieji, ir vairuotojai

2026 m. gegužės 25 d. 12:25
Tomas Chockevičius
Po dvejus metus trukusios rekonstrukcijos gegužės 14-ąją oficialiai atvertas Jokšų tiltas per karaliaus Vilhelmo kanalą Klaipėdoje. Istoriškai svarbiu statiniu vėl gali naudotis pėstieji, dviratininkai ir lengvųjų automobilių vairuotojai.
Jokšų tiltas laikomas išskirtiniu Klaipėdos krašto paveldo objektu – tai vienintelis tokio tipo tiltas rajone, išlikęs po Antrojo pasaulinio karo ir įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Rekonstrukcijos metu didelis dėmesys skirtas autentiškumo išsaugojimui bei vertingųjų savybių atkūrimui.
Tvarkybos darbų metu demontuotos tilto perdangos, restauruoti ir ištiesinti metaliniai konstrukciniai elementai, sutvarkyti turėklai, atraminiai guoliai, atnaujintos plytų ir akmens mūro atramos. Taip pat įrengtas medinis tilto paklotas su atveriama dalimi laivų stiebams praleisti, o pats tiltas perdažytas.
Laivybos entuziastams įrengta atveriama konstrukcija leis patogiai praplaukti Karaliaus Vilhelmo kanalą, o vietovei suteiks papildomo patrauklumo tiek sausumos, tiek vandens keliautojams.
Klaipėdos rajono mero Broniaus Markausko teigimu, tai ne tik infrastruktūros atnaujinimas, bet ir svarbus žingsnis išsaugant krašto paveldą.
„Tai ne tik tiltas. Tai išsaugotas mūsų krašto paveldas, vienintelis išlikęs tokio tipo tiltas Klaipėdos rajone, kuriam sugrąžintas autentiškumas ir gyvybė“, – pabrėžė meras.
Pasak jo, atnaujintu tiltu nuo šiol saugiai galės judėti visi eismo dalyviai: „Nuo šiol juo saugiai galės judėti pėstieji, dviratininkai ir lengvieji automobiliai.“
Meras taip pat akcentavo projekto reikšmę ilguoju laikotarpiu: „Ateities planuose ir kelio rekonstrukcija, tačiau pirmiausia ir svarbiausia mūsų užduotis dabar buvo – išsaugoti istoriją, nes šio statinio būtų nebelikę, jei ne ši rekonstrukcija.“
Jis vylėsi, kad atnaujintas Jokšų tiltas taps dar vienu traukos objektu regione: „Tegul Jokšų tiltas tampa dar vienu traukos ir pasididžiavimo objektu mūsų krašte.“
