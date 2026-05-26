Kamščiai bus dar didesni – ketvirtadienį ribos eismą ties Gariūnų viaduku

Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbai toliau juda į priekį – pradedamos montuoti viaduko sijos virš kelio A19 (Vilniaus pietinis aplinkkelis). Iš viso numatyta sumontuoti 16 šių perdangos elementų.
Pagrindiniai eismo ribojimai
Eismo ribojimai įsigalios gegužės 28 d. nuo 6.00 iki 19.00 val. Kirtimų kryptimi vykstant perdangos elementų montavimui eismo juostos bus uždaromos, transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės nei įprastai spūstys.
Kauniečius šokiravo naktinis krovinys: užfiksavo nusileidusį balioną su kontrabanda
Vairuotojams rekomenduojama iš anksto planuoti keliones, numatyti ilgesnį kelionės laiką arba, esant galimybei, rinktis kitą vykimo laiką bei alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad vykstant darbams, galimi viešojo transporto vėlavimai.
Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai, papildomų ribojimų nenumatoma. Tačiau dėl spūsčių gali vėluoti ir viešasis transportas.
Susiję straipsniai
Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame vairuotojams už kantrybę bei supratingumą.
Strategiškai svarbus infrastruktūros projektas
Gariūnų viadukas, pastatytas 1981 metais, nebeatitinka šiuolaikinių saugumo reikalavimų ir dabartinių transporto apkrovų. Tai viena svarbiausių sostinės transporto jungčių – per parą ja vidutiniškai pravažiuoja apie 44 tūkst. transporto priemonių, iš jų apie 4,6 tūkst. sudaro sunkiasvoris transportas.
Rekonstrukcijos metu senasis viadukas bus visiškai demontuotas ir pakeistas nauju statiniu, atitinkančiu šiuolaikinius saugumo bei patvarumo standartus. Viaduko plotis nesikeis – kiekviena kryptimi išliks po dvi eismo juostas. Projektu siekiama užtikrinti saugią tranzitinio eismo infrastruktūrą, pritaikytą ir karinio mobilumo poreikiams.
Gariūnų viaduko rekonstrukcija vykdoma dviem etapais. Šiuo metu įgyvendinamas pirmasis etapas, kurį planuojama užbaigti iki šių metų rugsėjo 15 d. Jo metu rekonstruojama pietinė, kairioji viaduko pusė.