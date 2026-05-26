AutoSaugus eismas

Kaunietę pribloškė Palemone pamatyti triukai: ar taip galima gatvėje?

2026 m. gegužės 26 d. 13:32
Savaitgalį Palemone demonstruoti motorolerio vairuotojo gabumai neliko nepastebėti. Kaunietė kelia klausimą, ar judri miesto gatvė tinkama vieta tokioms manevravimo treniruotėms.
„Ant kiek motociklininkai nesaugiai, chuliganiškai važiuoja. Šeštadienio įvykis Palemone“, – rašė pirmadienį vaizdo įrašą portalui „Kas vyksta Kaune“ atsiuntusi skaitytoja.
Kaunietės užfiksuotame vaizdo įraše įamžintas motorolerio vairuotojas miesto gatvėje demonstravo pavojingą vairavimą – transporto priemonė buvo valdoma pakeltu priekiniu ratu.
Toks manevravimas viešajame eisme gali kelti pavojų tiek pačiam vairuotojui, tiek kitiems eismo dalyviams.
Lietuvos policija panašius atvejus neretai vertina kaip chuliganišką vairavimą ar pavojingą manevravimą, už kurį gali grėsti ne tik bauda, bet ir teisės vairuoti atėmimas.
motociklasKaunassaugus eismas
