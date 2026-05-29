Vairuotojams teks sukąsti dantis: šį savaitgalį Vilniuje – eismo ribojimai Kursuos nemokamas autobusas

2026 m. gegužės 29 d. 07:59
Jau šį savaitgalį, gegužės 29–31 d. vyks ryškiausia sostinės tradicija tapęs šaltibarščių festivalis „Vilnius Pink Soup Fest 2026“. Ruošiantis renginiui ir jo metu bus eismo ribojimų, įprasti viešojo transporto maršrutai nesikeis, o festivalio dienomis po Vilnių kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas, praneša Vilniaus miesto savivaldybė.
Proginis šaltibarščių festivalio autobusas nemokamai veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos pr. Kitų autobusų ir troleibusų trasos festivalio metu nesikeis, tačiau tam, kad festivalio vietą pasiekti būtų dar paprasčiau ir greičiau – dažninamas 1G, 3G-A, 4G, 6G, 22, 56 maršrutų autobusų ir 9, 17, 19 maršrutų troleibusų judėjimas.
Viešojo transporto judėjimą laiku realiu galima stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse.
Į festivalį atvykstant dviračiu ar paspirtuku, šias transporto priemones galima palikti specialiai įrengtose laikinose mikrojudumo priemonių parkavimo aikštelėse prie pagrindinių įėjimų į festivalio teritoriją. Į renginio teritoriją mikrojudumo priemonės nebus įleidžiamos.

Tiems, kurie į festivalį, visgi, pasirinks atvykti automobiliais, juos siūloma statyti netoli Baltojo tilto esančiose aikštelėse:
Šeimyniškių g. 23, 50 vietų – 15 min. pėsčiomis iki Baltojo tilto; Gedimino pr. 9A, 262 vietos – 12 min.; Tilto g. 14, 113 vietų – 10 min.; G. Baravyko g. 3, 103 vietos – 10 min.; G. Baravyko g. 10–1, 94 vietos – 8 min.; G. Baravyko g. 10–2, 109 vietos – 8 min.
Stovėjimo aikštelių užimtumą realiu laiku galima stebėti čia.
Eismo ribojimai Rotušės aikštės ir Baltojo tilto prieigose
Nuo gegužės 28 d. 20 val. iki gegužės 31 d. 21 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas Didžiosios g. dalyje nuo pastato Didžiojoje g. 34 iki Savičiaus g. ir Rotušės aikštės dalyje nuo Stiklių iki Vokiečių g.
Gegužės 18–23 val. ir gegužės 30 d. 19–23 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Didžiojoje g. ir gatvėse aplink Rotušės aikštę užtikrinant viešojo transporto eismą.
Gegužės 29 d. 20 val. iki gegužės 31 d. 21 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas Upės g. dalyje nuo A. Nasvyčio g. iki Kalvarijų g., transporto priemonių eismas bus draudžiamas Upės g. dalyje nuo A. Nasvyčio iki pastato Konstitucijos pr. 20.
Nuo gegužės 30 d. 7 val. iki gegužės 31 d. 21 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Upės g. dalyje nuo Kalvarijų g. iki pastato Konstitucijos pr. 20.
Pridedame aktualias eismo ribojimų schemas ir nemokamo autobuso maršruto tvarkaraštį. Nuotraukos Sauliaus Žiūros (VMS) ir „Go Vilnius“.
