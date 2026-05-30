Dėl protesto Austrijoje buvo uždarytas svarbus Europos greitkelis

Brenerio perėja jungia šiaurinę ir pietinę Europą, o per Austriją einanti atkarpa suteikia prieigą per Alpes į Italiją.
Austrijos vakarinės Tirolio provincijos gyventojai jau seniai skundžiasi eismu šiame maršrute, ypač per provinciją važiuojančiais sunkvežimiais.
Šeštadienį keli tūkstančiai protestuotojų susirinko kelio ruože prie Brenerio Matrėjaus miestelio. Vienas iš protestų organizatorių Karlas Muehlsteigeris sakė, kad šiuo protestu norima pasiųsti žinią Briuseliui ir federalinei vyriausybei Vienoje, kad eismui nuolat didėjant taip tęstis nebegali.
„Ši problema jau labai sena, trunka daugelį metų“, – sakė Gryso prie Brenerio meras K. Muehlsteigeris ir pridūrė, kad gyventojams tai tapo nepakeliama, gyvenvietes palei greitkelį kamuoja tarša, triukšmas ir kamščiai.
Dėl protesto valdžios institucijos uždarė dalį greitkelio ir aplinkinius kelius visam tranzitiniam eismui nuo 11 val. iki 19 valandos. Austrijos automobilių klubas „OeAMTC“ perspėjo apie galimus didelius kamščius ir patarė vairuotojams tą dieną vengti kelionių per Tirolį.
Vėliau pranešta, kad didelių kamščių vis dėlto buvo išvengta teik Austrijoje, tiek Vokietijoje. Tačiau Italijos traukinių operatorė „Trenitalia“ pranešė apie didelius geležinkelio eismo sutrikimus Brenerio–Veronos linijoje protesto metu dėl „nežinomų asmenų piktavališko veiksmo“.
Mobilumo organizacijos „VCOe“ duomenimis, sunkvežimių eismas Alpių Brenerio perėja išaugo tiek, kad praėjusiais metais ja naudojosi daugiau nei 2,4 mln. transporto priemonių. Tuo metu per kaimyninę Šveicariją keturiais tranzitiniais maršrutais važiavo iš viso 860 tūkst. sunkvežimių, pridūrė „VCOe“. Remiantis kelių statistika, 1991 m. Brenerio perėja naudojosi tik 900 tūkst. sunkvežimių.
Austrija jau daugelį metų nesutaria su Europos Komisija, tvirtinančia, kad bet koks sunkiasvorių krovinių sunkvežimių draudimas sutrikdytų eismą Europos Sąjungoje.
2023 m. Europos Sąjungos Aukščiausiasis Teismas sustabdė Austrijos įsakymą, draudžiantį sunkiasvoriams sunkvežimiams važiuoti greitkelio atkarpa. Austrija ginčijasi su gretimomis ES šalimis dėl prekes vežančių sunkiasvorių sunkvežimių eismo poveikio aplinkai nuo pat įstojimo į bloką 1995 metais.
