Kaune pradedamas svarbios gatvės remontas: laukia eismo pokyčiai

Gegužės 19 dieną į „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi skaitytojas, atkreipęs dėmesį į prastą gatvių kokybės situaciją Šilainių mikrorajone ir vylęsis, kad pavyks atkreipti Kauno valdininkų dėmesį į gatvių būklę didžiausiame Kauno mikrorajone. Panašu, kad kauniečių prašymai pagaliau buvo išgirsti – miesto savivaldybė informuoja apie kapitalinio Baltijos g. remonto pradžią nuo birželio 1 d.
Pirmadienį kauniečius pasitiks eismo tvarkos pokyčiai Baltijos g. atkarpoje tarp Žemaičių plento ir Žiemgalių g. Laikinais bus užvertos dvi juostos. Eismas bus vykdomas po vieną juostą abiem kryptimis.
Kapitalinis Baltijos g. remontas bus vykdomas trimis etapais. Pirmiausia, bus tvarkoma jau minėta atkarpa tarp Žemaičių pl. ir Žiemgalių g. Vėliau darbai kelsis į atkarpą iki Prūsų g.
Susiję straipsniai
Galiausiai, kapitalinio remonto darbai pasieks paskutinę gatvės atkarpą, siekiančią iki Baltų prospekto. Skelbiama, kad tvarkomoje gatvėje bus rekonstruoti lietaus nuotekų tinklai, atnaujinta kelio danga, šaligatviai, modernizuotas gatvės apšvietimas. Numatoma, kad visi darbai bus užbaigti iki šių metų pabaigos.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad Šilainių mikrorajone šiuo metu yra vykdomi ir Šilainių pl. kapitalinio remonto darbai.
Minėto plento darbai tęsis mažiausiai iki rudens. Taip pat Kaune šiais metais planuojama užbaigti darbus H. ir O. Minkovskių, Birželio 23-iosios, R. Kalantos, Užvingių, Geležinio Vilko, Julijanavos, Kalniečių ir kt. gatvėse.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas greitu metu atidaromam Ašigalio viadukui, taip pat ir transporto mazgui Vilijampolėje.
Ypač daug skundų redakcija sulaukė iš kauniečių prasidėjus Didžiosios ir Piliuonos g. rekonstrukcijos darbams Vaišvydavoje. Dėl išaugusių spūsčių mieste kritikos nepagailėjo ir politikai Kauno miesto savivaldybės Ekonomikos ir finansų komitete.