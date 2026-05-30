Seime – siūlymas nuo teorijos egzamino atleisti dalį motociklų ir triračių vairuotojų

„Eismo saugos užtikrinimo srityje motociklai yra laikytini viena iš pavojingiausių transporto rūšių, o jų vairuotojai, kaip ir mopedų vairuotojai ar dviratininkai, yra priskiriami pažeidžiamiausių eismo dalyvių grupei. (…) Atsižvelgiant į tai, (...) siūlytina nustatyti teisinio reguliavimo priemones, kuriomis būtų atsižvelgta į motociklų vairuotojų pažeidžiamumą“, – Seimui adresuotoje išvadoje pažymi Vyriausybė.
Dokumente ministrų kabinetas įvertino pernai spalio mėnesį Seimo narės socialdemokratės Indrės Kižienės parlamentui pateiktas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, siūlančias nuo teorijos egzamino atleisti motociklais ir triračiais norinčius važinėti automobilių vairuotojus. Jei Seimas pritartų, jie turėtų išlaikyti tik praktinių įgūdžių patikrinimą.
Anot Vyriausybės, kyla pagrįsta rizika, kad teisės vairuoti A kategorijos transporto priemones suteikimas nepatikrinus kritinių eismo saugumo žinių padidins sužeistų ir žuvusių motociklų vairuotojų skaičių bei visiems eismo dalyviams lems pavojingesnes eismo sąlygas.
Praėjusį trečiadienį priimtame nutarime Vyriausybė atkreipia dėmesį į tai, kad toks rezultatas taip pat būtų priešingas eismo saugumo srityje veikiančių institucijų 2024 metų balandžio 18 dieną pasirašytam memorandumui. Jame keliamas tikslas iki 2030 metų žuvusių keliuose skaičių sumažinti 50 proc., palyginus su 2020-aisiais, t. y. kad eisme žūtų ne daugiau kaip 85 eismo dalyviai (2025 metais žuvo 131 eismo dalyvis, iš kurių 13 proc. buvo motociklų vairuotojai).
Egzaminai nėra tapatūs
Seime svarstomos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos numato, kad vairuotojai, turintys teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones, galėtų vairuoti A kategorijos transporto priemones išlaikę tik vairavimo praktinį egzaminą.
Siūlant tokį pokytį, Vyriausybės nuomone, svarbu įvertinti tai, kad skirtingų kategorijų vairavimo teorijos egzaminai nėra tapatūs tarpusavyje. Ministrų kabinetas pastebi, kad B, C arba D kategorijų teorijos egzaminus išlaikę asmenys nėra patikrinti, ar turi bendras A kategorijos žinias apie apsaugos priemonių naudojimą, važiuojančiųjų motociklu matomumą kitiems eismo dalyviams ir kt.
„Kitos kategorijos teorijos egzaminą išlaikęs asmuo neįrodo, kad turi reikiamas žinias saugiai vairuoti A kategorijos transporto priemones. Atitinkamai dėl šių priežasčių nustatytas reikalavimas išlaikyti vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus siekiant įgyti teisę vairuoti B, C, D ir T kategorijų transporto priemones, nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi teisę vairuoti kitos kategorijos (rūšies) transporto priemones“, – sakoma Vyriausybės nutarime.
Jame pastebima, kad įstatyme nustatyti kriterijai dėl teisės vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones įgijimo, t. y. minimalus vairuotojo amžius, sveikatos būklės tinkamumas, teorinių žinių, praktinių transporto priemonės vairavimo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas ir kt., kyla iš 2006 metų gruodžio 20 dienos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų.
Joje nustatyta, kad teisė vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones suteikiama patikrinus asmens teorines žinias ir praktinius įgūdžius.
Anot Vyriausybės, direktyvoje numatyta viena galimybė įgyti teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones išlaikius tik vairavimo praktikos egzaminą. Tokia išlyga nustatyta asmenims, turintiems mažiausiai 2 metų A2 kategorijos motociklo vairavimo patirtį, t. y. tos pačios rūšies transporto priemonės vairuotojams, siekiantiems įgyti teisę vairuoti galingesnės klasės motociklus.
Auga sužeistų motociklų vairuotojų skaičius
Eismo įvykių informacinės sistemos duomenimis, pastaraisiais metais pastebimas sužeistų motociklų vairuotojų skaičiaus augimas. 2021 metais žuvo 11 ir sužeisti 262 motociklų vairuotojai. 2022 metais žuvo 17 ir sužeisti 219, 2023-aisiais žuvo 21 ir sužeisti 249, o 2024-aisiais žuvo 16 ir sužeisti 267 motociklų vairuotojai.
Pernai žuvo 15 ir sužeistas 261 motociklo vairuotojas. Tačiau šis sumažėjimas nėra statistiškai reikšmingas ir, palyginus su 2022–2024 metų laikotarpiu, neparodo ilgalaikės mažėjimo tendencijos.
Siūlo „logiškumą vietoj perteklinės biurokratijos“
ELTA primena, kad pernai Seimui Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas pateikusi socialdemokratė I. Kižienė siekia panaikinti dabartinį, jos nuomone, dviprasmišką reglamentavimą, pagal kurį automobilio vairuotojai, norėdami vairuoti motociklą, privalo išlaikyti egzaminą.
„Tačiau nėra aišku, ar tai reiškia tiek teorijos, tiek praktikos egzaminą, ar tik vieną iš jų. Todėl siūlau įstatymą patikslinti taip, kad pažengę vairuotojai, jau turintys B, C ar D kategorijas, galėtų įgyti A kategorijos teises tik laikydami praktinį egzaminą“, – sako I. Kižienė.
Jos nuomone, papildomų išlaidų reikalaujantis ir stresą keliantis teorijos egzaminas tokiems pažengusiems vairuotojams nėra būtinas.
„Mes nesiūlome lengvinti saugumo reikalavimų – siūlome juos padaryti logiškus. Vairuotojas, kuris jau įrodė savo žinias, turi vairavimo stažą ir vairuoja sunkvežimį ar autobusą, manau, neturėtų dar kartą įrodinėti, ką reiškia sustojimo linija ar kelio ženklas. Jam reikia tik parodyti, kad moka saugiai valdyti motociklą. Tai ir yra šio įstatymo pakeitimo esmė – logiškumas vietoj perteklinės biurokratijos“, – teigia Seimo narė I. Kižienė.
Jei Seimas pritartų, vairuotojai, kurie jau turi teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones, teisę vairuoti A kategorijos priemones įgis išlaikę tik praktinį vairavimo egzaminą. Jiems nereikėtų laikyti teorinės egzamino dalies.
