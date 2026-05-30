Šeštadienį kelionės šiame mieste gali užtrukti – bus nemažai eismo apribojimų

2026 m. gegužės 30 d. 10:16
Dėl šeštadienį centrinėse Klaipėdos gatvėse vykstančio „Vilties bėgimo“ šioje miesto dalyje bus ribojamas eismas ir keičiami viešojo transporto maršrutai.
Pokyčiai gegužės 30-ąją galios nuo 5 iki 17 valandos, dėl to kelionėms gali tekti skirti daugiau laiko nei įprastai, pranešė mieste viešąjį transportą organizuojanti savivaldybės įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“.
„Kviečiame savo keliones planuotis iš anksto ir joms pasilikti šiek tiek daugiau laiko“, – pranešė įstaiga.
Skelbiama, kad renginio metu bus visiškai uždarytos Tiltų, H. Manto, Liepų, Trilapio ir S. Daukanto gatvės.
Pilies bei Naujojoje Uosto gatvėse eismas automobiliams taip pat bus uždarytas, tačiau jomis važiuos viešasis transportas.
Pilies ir Naująja Uosto gatvėmis autobusai važiuos abiem kryptimis, tačiau dauguma maršrutų centrinę miesto dalį apvažiuos. Šiaurės kryptimi apylanka nusidrieks per Sausio 15-osios, Tilžės, Mokyklos ir Priestočio gatves, pietų kryptimi – per Dariaus ir Girėno, Naująją Uosto, Pilies ir Sausio 15-osios gatves.
Didžiausią įtaką ribojimai turės kelių maršrutų autobusams. 9-ojo autobuso įprasta trasa nesikeičia – Pilies ir Naująja Uosto gatvėmis kursuos abiem kryptimis, tačiau važiuojant šiaurės kryptimi autobusas nestos Pilies, Teatro ir Naujojo Sodo stotelėse. Jos bus atitvertos bėgikams.
26-ojo maršruto pradinė ir galinė stotelės laikinai perkeliamos į Autobusų stotį, o 30-ojo maršruto pradinė stotelė laikinai perkeliama į Kūlių Vartų stotelę.
