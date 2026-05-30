Sutrikdytas traukinių eismas svarbiame Italijos maršrute – įsisiautėjo gaisras

2026 m. gegužės 30 d. 15:44
Karolis Broga
Šeštadienį geležinkelio linijoje į šiaurę nuo Italijos Veronos miesto kilęs gaisras sutrikdė traukinių eismą svarbiame Brenerio maršrute.
Šis įvykis dar labiau apsunkino susisiekimą, nes ir taip buvo uždarytas netoliese esančios Brenerio perėjos kelias, jungiantis Italiją ir Austriją.
Valstybės valdoma geležinkelių bendrovė „Ferrovie dello Stato“ paskelbė, kad sutriko traukinių eismas tarp Perio ir Dolčės, prie Gardos ežero.
Bendrovės teigimu, nežinomi asmenys sukėlė žalą infrastuktūrai.
Atkarpa, kur įvyko incidentas, yra pagrindinio geležinkelių maršruto dalis, vedančio link Brenerio perėjos ir toliau į Austriją. Incidento padariniai jaučiami ir Pietų Tirolio regione, pranešė vietos žiniasklaida.
Brenerio perėja buvo visiškai uždaryta dėl šeštadienį vykstančio protesto prieš intensyvų tranzitinį eismą regione. Austrijos pusėje automobiliams ir motociklams šeštadienį neleidžiama važiuoti šiuo maršrutu nuo 11 val. ryto iki 19 val., o Italijos pusėje apribojimai galioja nuo 10 val. 30 min. iki 20 val.
Kol galioja apribojimai, leidžiamas tik vietinis eismas, o alternatyvūs maršrutai taip pat apriboti. Žmonės raginami vengti kelionių automobiliais ir vietoje to naudotis viešuoju transportu – įskaitant ir vietinį geležinkelių maršrutą.
