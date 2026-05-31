AutoSaugus eismas

Kaune užfiksuotas pavojingas manevras: automobilis važiavo prieš eismą

2026 m. gegužės 31 d. 09:18
Video
Portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją pasiekė skaitytojo pranešimas apie pavojingą situaciją kelyje. Anot kauniečio, automobilio vairuotojas judėjo priešinga eismo kryptimi ir vos nesukėlė susidūrimo.
„Šiandien Europos prospekte automobilis važiavo priešinga eismo kryptimi. Jis vos nesusidūrė su priešais mane važiavusiu automobiliu“, – redakcijai pranešė skaitytojas.
Kaunietis teigė, kad situacija kelyje buvo itin pavojinga, mat prieš eismą važiavusi transporto priemonė galėjo susidurti su teisėtai savo kryptimi judėjusiais automobiliais.
Primename, kad vairuotojai kelyje privalo vadovautis kelio ženklais ir ženklinimu bei pasirinkti leistiną važiavimo kryptį.
Pastebėjus pavojingą ar kitų eismo dalyvių saugumui grėsmę keliantį vairavimą, apie tai reikėtų informuoti skubiosios pagalbos tarnybas bendruoju numeriu 112.
