Kaune užfiksuotas pavojingas manevras: automobilis važiavo prieš eismą

„Šiandien Europos prospekte automobilis važiavo priešinga eismo kryptimi. Jis vos nesusidūrė su priešais mane važiavusiu automobiliu“, – redakcijai pranešė skaitytojas.
Kaunietis teigė, kad situacija kelyje buvo itin pavojinga, mat prieš eismą važiavusi transporto priemonė galėjo susidurti su teisėtai savo kryptimi judėjusiais automobiliais.
Primename, kad vairuotojai kelyje privalo vadovautis kelio ženklais ir ženklinimu bei pasirinkti leistiną važiavimo kryptį.
Pastebėjus pavojingą ar kitų eismo dalyvių saugumui grėsmę keliantį vairavimą, apie tai reikėtų informuoti skubiosios pagalbos tarnybas bendruoju numeriu 112.