Basanavičiaus gatvė Palangoje iki rugsėjo – be dviračių ar elektrinių paspirtukų

2026 m. birželio 1 d. 15:06
Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo birželio 1-osios įsigalioja draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais.
Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė.
Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse.
„Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus“, – pažymėjo savivaldybė.

Dviračiais, elektriniais paspirtukais ar velomobiliais keliaujantys palangiškiai ir miesto svečiai raginami naudotis dviračių takais.
O ribojamo eismo zonoje esančias rekreacines vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis.
