Nauja eismo tvarka palies visus: šioje Vilniaus dalyje – mieste iki šiol dar nematytas sprendimas

„Šiltuoju metų laiku Valakampiuose esančiose gatvėse dviračių eismas yra itin intensyvus, tačiau dėl šalikelėse tankiai augančių medžių ir ribotos erdvės šiuo metu nėra galimybių įrengti atskiros dviračių infrastruktūros. Toks sprendimas pasirinktas siekiant dar šią vasarą sudaryti saugesnes ir patogesnes sąlygas dviratininkams, kartu išlaikant galimybę automobiliams judėti sklandžiai“, – sako JUDU Eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas.
Anot E. Morkūno, įrengus naują ženklinimą, gatvių važiuojamosios dalies kraštuose bus pažymėtos dviračių ir pėsčiųjų juostos. Transporto priemonės judės centrine važiuojamosios dalies dalimi. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemone vairuotojai turės galimybę laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas.
„Nauju eismo organizavimu siekiame išlaikyti balansą važiuojamojoje dalyje, kuria lygiateisiškai dalinasi ir pažeidžiamiausi eismo dalyviai, ir automobiliai. Nauji pakeitimai reiškia, kad gatvėje bus pažymėta dviratininkams ir pėstiesiems skirta erdvė, o vairuotojai taip pat galės saugiai juos aplenkti.
Planuojama, kad pokyčiai įsigalios įrengus horizontalųjį ženklinimą – vasaros pradžioje. Naujas eismo organizavimo būdas kol kas bus tik išbandomas, o jo rezultatai ir poveikis eismo saugumui bei patogumui bus vertinami rudenį“, – sako JUDU atstovas.
Pasak E. Morkūno, įsigaliojus naujam eismo organizavimo būdui vairuotojai raginami Valakupių atkarpa važiuoti atidžiai, stebint kitus eismo dalyvius, neviršijant nustatyto greičio. Taip pat važiuoti jiems skirta gatvės dalimi – važiuojamosios dalies viduriu, o prasilenkiant su kitu transportu į dviračių ir pėsčiųjų juostas įvažiuoti tuomet, kai jos yra laisvos.
Visiems eismo dalyviams Valakampiuose visur galios 30 km/h greičio ribojimas, kuris padės užtikrinti saugesnį judėjimą ir leis laiku reaguoti į kintančią situaciją gatvėje.