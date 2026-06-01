Prieš pat nosį išniro paspirtukininkas: vos išvengė labai skaudžios nelaimės

Skaitytojo teigimu, incidentas įvyko išvažiuojant iš kiemo, kur matomumas yra itin ribotas, o greta išvažiavimo driekiasi pėsčiųjų takas. „Išvažiavimas iš kiemo su minimaliu matomumu, iškart pėsčiųjų takas, ir staiga... Jie juk laikosi visų saugumo reikalavimų“, – ironiškai situaciją komentavo vaizdo įrašu pasidalijęs skaitytojas.
Atsiųstoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip automobilis lėtai artėja prie išvažiavimo iš kiemo, o prieš jį netikėtai pasirodo paspirtuku važiuojantis asmuo. Vairuotojui sureagavus ir sustojus, susidūrimo pavyko išvengti.
Ši situacija dar kartą primena, kad šiltuoju metų laiku gatvėse ir šaligatviuose padaugėjus elektrinių paspirtukų bei kitų mikrojudumo priemonių, atsargumas būtinas visiems eismo dalyviams.
Taisyklės galioja ir paspirtukininkams
Kaip anksčiau skelbė Lietuvos policija, elektriniai paspirtukai, motoriniai dviračiai ir kitos mikrojudumo priemonės daugeliui tapo patogiu būdu judėti mieste, tačiau jų vairuotojai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių.
Pareigūnai primena, kad važiuojant šaligatviu, pėsčiųjų ir dviračių taku ar pro pėsčiuosius, būtina pasirinkti saugų greitį. Jis turi būti artimas pėsčiojo judėjimo greičiui ir neviršyti 7 km/val. Pėstiesiems tokiose vietose turi būti suteikiama pirmenybė, negalima jiems trukdyti ar kelti pavojaus.
Ypač atsargiai reikėtų elgtis ties kiemų išvažiavimais, įvažiavimais, pastatų kampais ar kitose vietose, kur vairuotojų ir paspirtukininkų matomumas yra ribotas. Net ir nedideliu greičiu netikėtai išvažiavus prieš automobilį, vairuotojui gali neužtekti laiko sureaguoti.
Per perėją – tik nulipus
Policija taip pat primena, kad elektriniu paspirtuku, dviračiu ar motoriniu dviračiu važiuoti per pėsčiųjų perėją draudžiama. Prie perėjos vairuotojas privalo nulipti nuo transporto priemonės ir ją persivesti.
Elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti nuo 16 metų. Jaunesni, nuo 14 metų, tai gali daryti tik išklausę specialų mokymo kursą ir turėdami mokyklos išduotą pažymėjimą. Taip pat svarbu prisiminti, kad vienu elektriniu paspirtuku gali važiuoti tik vienas žmogus – keleivius vežti draudžiama.