Akademijoje – įtariamos nelegalios lenktynės: po savaitgalio skaičiuojama žala

Pirmadienį apie 11.14 val. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba sulaukė pranešimo, kad savaitgalį Akademijos miestelyje, Universiteto gatvėje esančioje aikštelėje vyko nelegalios automobilių lenktynės, buvo susirinkę kelios dešimtys automobilių.
Anot pranešėjo, po renginio apdaužytos elektros skydinės, nudaužyti borteliai, išsilieję tepalai.
Atvykus ugniagesiams, pranešėjas teigė, kad ugniagesių nereikia, jis norėjo tik informuoti policiją dėl žalos padarymo.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ antradienį informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) atstovė, savaitgalį į minėtą vietą vyko keli ekipažai pareigūnų.
„Gegužės 31 d. apie 00.25 val. buvo gautas pranešimas iš vietos gyventojo, kad Kauno r., Akademijos mstl., Universiteto g., automobilių stovėjimo aikštelėje susirinko daug automobilių, kurie kelia triukšmą, važinėja dideliu greičiu.
Į įvykį reagavo 4 policijos ekipažai, kuriems atvykus po kurio laiko automobilių vairuotojai išsiskirstė. Vienas vairuotojas vairavo transporto priemonę be valstybinių numerio ženklų, dėl ko, vadovaujantis LR ANK 415 str. 3 d. (Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas – aut. past.), jam buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas, daugiau pažeidimų nenustatyta“, – pažymima Kauno policijos atstovės komentare.
Pirmadienį, birželio 1 dieną, Kelių policijos skyrius taip pat gavo pranešimą, kad Kauno r., Akademijos mstl., Universiteto g., automobilių stovėjimo aikštelėje yra apgadintas turtas. „Dėl to pradėtas eismo įvykio tyrimas, žala ir kitos aplinkybės nustatinėjamos“, – pridūrė policijos atstovė.
Kauno gatvėse – daugiau pažeidimų Kauno apskr. VPK atstovės duomenimis, šeštadienį, gegužės 30 dieną, taip pat buvo pastebimas didesnis koncentruotų automobilių judėjimas Kauno miesto gatvėse.
„Kelių policijos skyriaus pareigūnai skirtingose Kauno miesto ir rajono vietose gegužės 30 d. nakties metu vykdydami policines priemones fiksavo 2 atvejus, kai vairuotojai automobilius vairavo be valstybinio numerio ženklų (LR ANK 415 str. 3 d.), 1 atvejį, kai asmuo vairavo automobilį chuliganiškai (LR ANK 420 str. 2 d.), 1 atvejį, kai transporto priemonės variklio skleidžiamas triukšmas viršijo nustatytas normas (LR ANK 48 str. 1 d.) bei 2 atvejus, kai asmenų vairuojamų automobilių šoninių stiklų šviesos laidumas buvo mažesnis negu leistinas (LR ANK 415 str. 2 d.)“.