Oficialiai atidarytas naujas viadukas per A1 magistralę

Renginyje dalyvavęs susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad naujasis statinys neabejotinai pagerins susisiekimą.
„Džiaugiuosi matydamas, kad miestai vis aktyviau tvarkosi savo jėgomis ir imasi iniciatyvos gerinti susisiekimo infrastruktūrą. Tiltai ir viadukai yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų, nes būtent jie formuoja viso transporto tinklo efektyvumą – nuo mažesnių spūsčių iki patogesnių jungčių tarp miesto dalių ir regionų“, – sakė susisiekimo ministras J. Taminskas.
Statinį palaiminęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pridėjo, kad tiltas – simbolinė vieta, kur žmonės vieni kiti sutinka: „Tiltas taps dar vienu pasididžiavimu atvykstantiems į Kauną.“
Naujasis viadukas ties Ašigalio g. planuotas dar prieš dešimtmetį. Pirmieji darbai prieigose prasidėjo 2017–2018 metais. Suformavus žiedinę sankryžą ir dviem kryptimis sujungus Ašigalio gatvę su magistraliniu keliu, įrengtas papildomas įvažiavimas ir išvažiavimas iš miesto.
Atverta jungtis su A1 magistrale palengvino kauniečių susisiekimą su Kalniečių ir Eigulių mikrorajonais bei suteikė naują išvažiavimą Vilniaus kryptimi.
Įgyvendinant pirmąjį projekto etapą atlikta ir daugiau darbų – suformuoti kelio pylimai bei nutiestos požeminės komunikacijos.
Ilgai laukti viaduko statybos darbai užvirė praėjusių metų pavasarį. Miesto savivaldybė juos vykdė valstybinėje žemėje – kiek anksčiau sudaryta bendradarbiavimo sutartis su tuometine Lietuvos automobilių kelių direkcija (dabar „Via Lietuva“).
Vos įsibėgėjus darbams, priartėta prie didžiausių iššūkių – 110 kilovoltų AB „Litgrid“ aukštos įtampos elektros perdavimo linijos atramų paaukštinimo. Sėkmingai atlikus šiuos darbus, įrengtas užvažiavimo kelias viaduku Kleboniškio miško pusėje.
Vykstant statyboms ne tik pastatyta skirtingų lygių sankryža su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis. Čia taip pat pasirūpinta takais pėstiesiems ir dviratininkams, apšvietimu. Praėjusį mėnesį taip pat sėkmingai atlikti ir statinio bandymai – inžinierių komanda tam pasitelkė šešis sunkvežimius, sveriančius po 34 tonas.
Pastatytas Ašigalio viadukas – pirmasis iš keturių įgyvendintų pastarųjų trejų metų Kauno savivaldybės grandiozinių projektų.
Šiais metais planuojama atverti keturių eismo juostų Santakos tiltą tarp Užnemunės ir Brastos gatvių. Jį abipus Marvelės ir Vilijampolės krantų sujungs tunelis su viaduku ir žiedine sankryža.
Šiuo metu dar du tiltai statomi pėstiesiems ir dviratininkams. Naujos jungtys suartins Nemuno salą su Žemąja Freda ir Senamiestį su Brastos gatve.
Miesto ateities planuose – dar mažiausiai kelių tiltų statybos.