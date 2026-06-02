Šį rytą, prieš 10 val., miestiečiai prie Palangos miesto savivaldybės pastebėjo neįprastą vaizdą. Visai šalia pastato stovėjo vandenį gabenęs sunkvežimis su cisterna, tačiau priekinė jo dalis susmigo į atsivėrusią duobę.
Matyti, kad trinkelėmis grįstame grindinyje atsirado nemenka duobė.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su Palangos miesto savivaldybe, jos atstovė Tamara Zaiceva patikino, kad kol kas nėra aišku, kodėl šaligatvyje atsirado smegduobė.
Pasak jos, šiuo metu vietoje darba technika, bandoma sunkiasvorę techniką ištraukti.
Palangos komunalinio ūkio direktorius Gediminas Valinevičius sako, kad sunkvežimis jau ištrauktas, o dabar bus bandoma užlopyti atsivėrusią duobę.
„Žiema buvo šalta, o gruntas Palangoje nėra stabilus, matyt, tą gruntą kažkur paplovė ir atsivėrė smegduobė, laistymo automobilis užvažiavo ir įgriuvo. Automobilį jau iškėlėme, o dabar sutvarkysime duobę.
Palangoje gruntai nestabilūs, dažnai pasitaiko smegduobių. Reikia pasidžiaugti, kad niekas nenukentėjo“, – įvyko per daug nesureikšmina G. Valinevičius.
Jis taip pat miesto gyventojus ir svečius ramina, kad Palangos gatvės saugios.