„Regitra“ priims norinčius susipažinti su vairavimo egzaminų užkulisiais: tereikia užsiregistruoti

Didžiuosiuose šalies miestuose vyks ir kiekvienam esamam ir būsimam vairuotojui Lietuvos Raudonojo Kryžiaus paskaitos apie streso valdymą.
Atvirų durų dienos vienu metu vyks dvylikoje „Regitros“ padalinių visoje Lietuvoje. Kaip teigia organizatoriai, didžiausias dėmesys bus skiriamas būsimų vairuotojų emocinei sveikatai ir jaudulio valdymui.
Pasak laikinai „Regitros“ generalinio direktoriaus pareigas einančio Ryčio Polikausko, net ir puikiai pasiruošus vairavimo egzaminui, koją gali pakišti jaudulys ar įtampa. „Rūpinamės ne tik vairavimo egzaminų eiga, bet daug kalbame ir apie tai, kaip praktikoje realiu metu suvaldyti jaudulį ir stresą. Girdime savo klientus ir tai, kas jiems svarbu, o būsimam vairuotojui itin aktualu parodyti visas savo žinias ir neleisti jauduliui pakišti koją“, – sakė R. Polikauskas.
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Praktiniai užsiėmimai
Renginio metu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai, kurie turi sukaupę nemažai patirties vedant pirmosios psichologinės pagalbos ir emocinės paramos principų mokymus, pasakos apie stresą kaip mūsų organizmo reakciją į iššūkių keliančias situacijas, jo atpažinimo būdus bei tai, kaip pasirūpinti savo emocine sveikata. Būsimi vairuotojai ir jų artimieji ne tik turės progą patys gyvai išbandyti streso valdymo technikas, bet ir praktinių pratimų metu supras, kaip suvaldyti jaudulį gali padėti spalvos ir garsai.
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„Gebėjimas pažinti stresą, jį valdyti ir išlaikyti emocinę pusiausvyrą padeda jaustis užtikrinčiau bei ramiau egzamino metu, o kartu sumažina tikimybę suklysti vien dėl jaudulio“, – kalbėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Akademijos mokymų koordinatorė Naomi Koc.
Kviečia registruotis
Renginio lankytojai galės susipažinti su teorijos egzamino eiga nuo registracijos, daiktų saugojimo iki metalo detektoriaus patikros, patys prisėsti prie kompiuterių ir išbandyti bandomąjį egzaminą. Taip pat lauks praktinė pažintis su egzaminų automobiliais.
Svečiai bus kviečiami įsėsti į vidų, susireguliuoti sėdynę, vairą, veidrodėlius ir užduoti rūpimus klausimus šalia esančiam egzaminuotojui. Ši galimybė gali būti naudinga būsimiems vairuotojams, kurie dar tik planuoja laikyti vairavimo praktikos egzaminą.
„Regitros“ egzaminuotojai yra įsitikinę, kad dar prieš egzaminą susipažinus su aplinka, pamačius automobilį iš arti galima išvengti jaudulio žinių patikrinimo dieną.
Daugiau informacijos: Atvirų durų diena – birželio 20 d.
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