AutoSaugus eismas

Dėl artėjančių liūčių – kelininkų perspėjimas

2026 m. birželio 4 d. 20:15
Lrytas.lt
Sinoptikams žadant liūtis – perspėjimas ir iš AB „Kelių priežiūra“. „Kaip praneša sinoptikai ir indikuoja AB „Kelių priežiūra“ sistemos, rytoj įvairiuose šalies regionuose prognozuojamas smarkus lietus. Dėl intensyvių kritulių kai kuriose vietose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtys, galinčios turėti įtakos eismo sąlygoms“, – skelbė įmonė.
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Anot jų, specialistai nuolat stebi situaciją visame valstybinės reikšmės kelių tinkle ir yra pasirengę operatyviai reaguoti į galimas liūčių pasekmes. Jau pasiruošta ir galimam kliūčių šalinimui, o esant poreikiui bus nedelsiant imamasi veiksmų eismo saugumui užtikrinti.
„Po intensyvių kritulių papildomai bus tikrinama kelių būklė, vertinamos galimos išplovos, užlietos vietos, pralaidų būklė bei kiti infrastruktūros pažeidimai.
Vairuotojams primenama, kad intensyviai lyjant ir ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas – laikinas padangų sukibimo su danga praradimas.
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Todėl rekomenduojama rinktis saugų greitį, vengti staigaus stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių.
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai „Kelių priežiūrai“ gali pranešti naujais kontaktais: trumpuoju tel. nr. 1801 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., „Bitė“ – 0,15 Eur/min.) arba +370 3 778 8001 (kaina pagal mobiliojo ryšio operatoriaus planą).
Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą“, – skelbė AB „Kelių priežiūra“.
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