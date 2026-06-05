Naujas visiškai elektrinis „Subaru Uncharted“ pelnė aukščiausią penkių žvaigždučių įvertinimą „Euro NCAP“ saugumo bandymuose

„Maksimalus „Euro NCAP“ įvertinimas įrodo, kad net ir keičiantis technologijoms saugumas išlieka svarbiausiu „Subaru“ prioritetu. Mūsų klientai tikisi visiško patikimumo ir ramybės kelyje, todėl kurdami naująjį elektromobilį inžinieriai kartelės nenuleido.
„Uncharted“ bus vienas saugiausių pasirinkimų šeimai, o svarbiausia – visas pažangiausias aktyviosios saugos sistemas vairuotojai gaus jau standartinėje komplektacijoje“, – sako Vykintas Kezys, oficialios „Subaru“ atstovybės Lietuvoje UAB „JMA centras“ generalinis direktorius.
„Euro NCAP“ saugumo testuose detaliai vertinama vairuotojo, suaugusių keleivių bei vaikų apsauga, taip pat balai skiriami už pagalbines sistemas ir kitų eismo dalyvių saugumą galimų susidūrimų metu.
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„Subaru Uncharted“ rezultatai procentais:
- Vairuotojo ir suaugusių keleivių saugumas – 88 proc.: maksimalūs balai už apsaugą smūgio iš galo metu, keleivių tarpusavio apsaugą salone ir šoninį smūgį į judantį barjerą.
- Vaikų saugumas – 85 proc.: nepriekaištingas vaikiškų kėdučių tvirtinimo įvertinimas ir maksimalūs balai už apsaugą nuo šoninių smūgių.
- Pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga – 80 proc.: aukščiausi balai už autonominį stabdymą ir eismo juostos išlaikymo sistemas, saugančias motociklininkus.
- Pagalbinės saugumo sistemos – 79 proc.: maksimalūs balai už eismo juostos kontrolės ir saugos diržų priminimo sistemų efektyvumą.
Maksimalus taškų skaičius už apsaugą nuo šoninių smūgių
Vairuotojo ir keleivių saugumo kategorijoje „Uncharted“ surinko maksimalius taškus šoninio ir galinio smūgio testuose. Priekinio smūgio metu elektromobilio kėbulo konstrukcija išliko stabili: manekenų duomenys patvirtino, kad vairuotojo ir priekinio keleivio keliai bei šlaunikauliai yra saugūs, nepriklausomai nuo sėdinčiųjų ūgio ar sėdėjimo padėties.
Ekspertai teigiamai įvertino ir „Uncharted“ priekinės dalies deformacijos zonas. Smūgio metu kėbulo priekis efektyviai sugeria energiją ir veikia kaip „saugus partneris“ kitiems eismo dalyviams – tai leidžia reikšmingai sumažinti smūgio jėgą, tenkančią kitam automobiliui, ir sumažina jo keleivių traumų riziką.
Siekiant, kad šoninio susidūrimo metu priekyje sėdintys žmonės nesusitrenktų galvomis, „Subaru“ sumontavo centrinę oro pagalvę, kuri bandymų metu suveikė nepriekaištingai. Automobilyje taip pat įdiegta pažangi „eCall“ sistema, avarijos atveju automatiškai iškviečianti pagalbos tarnybas, bei poavarinio stabdymo sistema, padedanti išvengti antrinių susidūrimų. Be to, gamintojas įrodė, kad automobiliui panirus po vandeniu, langai ir durys kurį laiką išlieka funkcionalūs, kad keleiviai galėtų saugiai išlipti.
Ypatingas dėmesys mažiausiems keleiviams
Vaikų saugumo srityje „Uncharted“ surinko maksimalius taškus už vaikiškų kėdučių montavimą bei apsaugą šoninio smūgio metu. Testuose, modeliuotuose pagal 6 ir 10 metų vaikų duomenis, iki tobulo rezultato priekinio smūgio metu pritrūko vos kelių taškų.
Šoninio smūgio metu abiejų vaikų manekenų apsauga visose srityse buvo nepriekaištinga. Priekinę keleivio oro pagalvę galima lengvai išjungti, norint kėdutę montuoti nugara į priekį, o „Euro NCAP“ ekspertai pagyrė itin aiškų vairuotojo informavimą apie šios pagalvės būseną.
Automobilyje įdiegta ir galinių sėdynių priminimo sistema: jei prieš kelionę buvo atidarytos galinės durys, išlipant automobilis primins vairuotojui patikrinti galą, kad jame netyčia nebūtų paliktas vaikas ar augintinis. Testai patvirtino, kad visų tipų vaikiškos kėdutės šiame modelyje sumontuojamos lengvai ir taisyklingai.
Saugumas ne tik salone, bet ir už jo ribų
Pažeidžiamų eismo dalyvių kategorijoje „Subaru Uncharted“ pelnė aukščiausius įvertinimus už autonominį avarinį stabdymą (AEB) ir eismo juostos palaikymo sistemas, saugančias motociklininkus. Beveik maksimalūs balai skirti ir už dviratininkų fiksavimą bei apsaugą nuo durų atidarymo prieš pat atvažiuojantį dviratį.
Automobilio AEB sistema akimirksniu reaguoja į pėsčiuosius, dviratininkus, motociklininkus ir kitas transporto priemones. Ji puikiai susitvarkė su užduotimis pėsčiųjų zonose bei situacijose, kai motociklininkas stovi, staigiai stabdo arba važiuoja priešpriešais.
Įvykus neišvengiamam susidūrimui, automobilio priekis suprojektuotas taip, kad pėsčiojo ar dviratininko traumos būtų kuo švelnesnės – užfiksuota gera dubens, kelių ir blauzdikaulių apsauga. Tuo tarpu eismo juostos išlaikymo sistema padeda išvengti skaudžių susidūrimų su motociklininkais rikiuojantis gatvėje.
Išmaniosios technologijos – standartinėje įrangoje
Pagalbinių sistemų bandymuose „Uncharted“ gavo maksimalius balus už eismo juostos kontrolę bei saugos diržų priminimą. Automatinio stabdymo sistema prieš kitus automobilius taip pat suveikė beveik idealiai, efektyviai užkirsdama kelią susidūrimams.
Eismo juostos asistavimo sistema švelniai pakoreguoja vairą, jei automobilis pradeda krypti iš savo vėžių, o kritinėse situacijose įsikiša aktyviau. Standartinėje įrangoje esantis saugos diržų priminimas tiek priekyje, tiek gale gavo aukščiausią įmanomą įvertinimą.
Automobilyje įdiegta vairuotojo būsenos stebėjimo sistema nuolat seka vairuotojo nuovargį ar dėmesio nukreipimą. Ji glaudžiai bendradarbiauja su kitomis saugumo sistemomis – priešavarinio stabdymo (PCS), adaptyviąja pastovaus greičio palaikymo (ACC) ir avarinio sustabdymo (EDSS) sistemomis, prireikus sustiprindama jų reakciją.
Galiausiai, kelio ženklų atpažinimo sistema ne tik rodo greičio apribojimus prietaisų skydelyje, bet ir leidžia vairuotojui vienu mygtuko paspaudimu pritaikyti prie jų automobilio greičio ribotuvą.
Naująjį „Subaru Uncharted“ jau galima užsisakyti Lietuvoje. Norinčius asmeniškai įvertinti šio elektrinio krosoverio privalumus kelyje, kviečiame registruotis bandomajam važiavimui „JMA centras“ salonuose Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje.