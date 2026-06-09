Apie tilto uždarymą kauniečiai sužinojo iš „Facebook“: savivaldybė daugiau nei mėnesį nepateikė atsakymų

Panemunės bendruomenės „Facebook“ grupėje pasirodė įrašas, kuriame teigiama, kad oficialaus pranešimo dar nėra, tačiau seniūnė patvirtino: nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 1 d. eismas per tiltą bus uždarytas. Jei ši informacija pasitvirtins, tai bus dar vienas reikšmingas šios vasaros eismo pokytis Kaune. Tiltas jungia Panemunę, Petrašiūnus, Vaišvydavą ir kitas pietines miesto dalis – juo kasdien važiuoja tūkstančiai vairuotojų.
Mėnuo be atsakymo
Portalas „Kas vyksta Kaune“ apie planuojamus darbus pirmą kartą Kauno miesto savivaldybės paklausė dar gegužės 7 d. Buvo prašoma patvirtinti, ar šią vasarą numatomi remonto darbai kelyje per hidroelektrinę, kokie eismo ribojimai planuojami, kada darbai prasidės ir kiek laiko truks.
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Tą pačią dieną Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Arnoldas Bukelis patvirtino, kad klausimai gauti. Gegužės 19 d. portalas priminė apie užklausą, o A. Bukelis atsakė: „Tikiuosi sugrįžti dar šiandien su atsakymu.“
Portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistai birželio 5 d. papildomai pateikė klausimų ir dėl Pietrytinio aplinkkelio darbų eigos, kartu primindami apie neatsakytą užklausą dėl tilto. Tačiau iki šiol jokio atsakymo į šiuos klausimus nesulaukta.
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Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnis nurodo, kad informaciją, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.
Vaišvydavos gyventojai atsidurtų eismo labirinte
Galimas Algirdo Brazausko hidroelektrinės tilto uždarymas ypač aktualus Vaišvydavos, Šlienavos ir Girionių gyventojams. Pastaraisiais mėnesiais nemaža jų dalis jau buvo priversta keisti maršrutus dėl uždaryto eismo Didžiojoje gatvėje, todėl daugelis kaip alternatyvą pasirinko kelią per šį tiltą. Jei vasarą jis taip pat būtų uždarytas, tektų ieškoti dar vienos apylankos. Tai reikštų ilgesnes keliones, didesnes transporto sąnaudas ir papildomas spūstis Petrašiūnuose bei Panemunėje.
Todėl gyventojai pagrįstai tikisi iš anksto gauti bent minimalią informaciją: kokie darbai bus atliekami ir kodėl, kiek jie truks, kokiais apylankų maršrutais bus galima važiuoti, kaip keisis viešojo transporto eismas.
Kol savivaldybė tyli, gyventojai atskleidžia tilto uždarymo priežastis
Panemunės bendruomenės grupėje paskelbtame įraše nurodoma, kad eismas per HES tiltą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 1 d. būtų uždaromas ne dėl paties tilto remonto. Pasak įrašo autorės, seniūnija informavo, kad ribojimai susiję su būsimo Pietrytinio aplinkkelio sujungimo darbais.
Būtent ši aplinkybė gyventojams kelia dar daugiau klausimų. Nors apie Pietrytinio aplinkkelio projektą kalbama jau ne vienus metus, iki šiol nėra paskelbta oficiali informacija, kaip konkrečiai bus organizuojamas eismas, kokie darbai bus atliekami prie hidroelektrinės mazgo ir kodėl tam būtinas beveik trijų mėnesių eismo uždarymas.
Socialiniuose tinkluose gyventojai taip pat stebisi, kad iki galimo uždarymo likus vos savaitei nėra pateikta nei eismo organizavimo schema, nei informacija apie apylankas. „Liko savaitė iki arterinio kelio uždarymo ir nėra jokio oficialaus pranešimo?“ – klausė viena bendruomenės narė.
Kiti komentatoriai atkreipė dėmesį, kad Kaune vienu metu vyksta daug infrastruktūros projektų. „Kažkaip viską vienu metu reikia remontuoti… Pusė Kauno, apylankos ir apvažiavimai“, – rašė vienas gyventojas. Tuo metu kiti ironizavo, kad miestas dėl nuolatinių ribojimų tampa sunkiai pravažiuojamas.
Gyventojų nuomone, didžiausia problema nėra patys darbai. Dauguma supranta, kad naujas aplinkkelis ir infrastruktūros projektai yra reikalingi. Tačiau žmonės tikisi, kad apie tokius pokyčius bus informuojama iš anksto, o ne likus kelioms dienoms iki galimo vienos svarbiausių miesto transporto jungčių uždarymo.
Komunikacijos spraga
Savivaldybė dažnai pabrėžia sparčiai tvarkomą miesto infrastruktūrą. Tačiau infrastruktūra – tai ne tik asfaltas ir statybos darbai. Ne mažiau svarbu laiku ir aiškiai informuoti gyventojus. Kai apie vieną svarbiausių vasaros eismo pokyčių mieste žmonės pirmiausia sužino iš bendruomenės grupių socialiniuose tinkluose, o ne iš oficialių pranešimų, kyla pagrįstas klausimas: ar savivaldybė tinkamai vykdo savo komunikacijos funkciją?
Iki birželio 15 d. liko vos kelios dienos. Oficialių atsakymų vis dar nėra. Tačiau belieka viltis, kad jie dar pasirodys anksčiau nei kelio ženklai, skelbiantys apie uždarytą tiltą.
Papildyta 08:50
Po mėnesio tylos Kauno miesto savivaldybė žiniasklaidai išplatino pranešimą, kuriame nurodo, kad pabaigos link artėjant Pietrytinio aplinkkelio pirmojo etapo darbams, nuo birželio vidurio iki rugsėjo, dėl jungiamųjų kelių įrengimo, uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės (HE) tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kuomet eismo intensyvumas pats mažiausias.
„Kaune statomi tiltai ir viadukai, kitos svarbios jungtys. Suprantame, kad dabar suplanuoti darbai ties Kauno hidroelektrine sukels nemažai pasipiktinimo ir nepatogumų, bet noriu vairuotojų paprašyti kantrybės bei supratingumo. Netolimoje ateityje turėsime patogų aplinkkelį, kuris padės mažinti ir spūstis, ir ženkliai pagerins susisiekimą pietrytinėje miesto dalyje“, – pranešime cituojamas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 d. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą.
Nors eismas per Kauno HE tiltą bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumui bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves.
„Pirmasis etapas pasiekė finalinę stadiją. Aplinkkelis nuo įrengto transporto mazgo ties Amalių pervaža iki hidroelektrinės beveik užbaigtas. Liko tik sujungti naujus kelius su T. Masiulio gatve. Kauno HE tiltas uždaromas būtent vasarą, prasidėjus vaikų atostogoms ir keliuose sumažėjus eismo intensyvumui. Visus darbus numatyta užbaigti iki naujų mokslo metų pradžios“, – tikina Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.
Pirmąjį Pietrytinio aplinkkelio statybos etapą iš viso sudaro 3 atkarpos. Prieš dvejus metus ties Amalių pervaža atverta pusantro kilometro atkarpa su naujais viadukais, žiedinėmis sankryžomis, pėsčiųjų ir dviračių takais bei atnaujintais požeminiais tinklais.
Po geležinkeliu ir viadukais esantys tuneliai skirti ne tik R. Kalantos g. eksploatavimui, bet ir naujai įrengtam Ateities plento tęsiniui, kuris jau vasaros pabaigoje susijungs su tolesne trasa Kauno hidroelektrinės (HE) link.
Pratęsus pirmojo etapo darbus nuo M. Gimbutienės g. iki pat Kauno HE, likusiose aplinkkelio atkarpose įrengtos požeminės komunikacijos, šviesoforai, kelio pagrindai su asfalto danga, jungiamosios gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, viadukas bei atraminė sienutė šlaitams sutvirtinti.
Kauno miesto savivaldybė taip pat nurodo, kad iš viso Pietrytinio aplinkkelio projektą sudaro 4 etapai. 11 kilometrų kelias sujungs magistralę A1 su „Via Baltica“ trasa Varšuvos kryptimi.
Įgyvendinus visą projektą, pagrindinėse Petrašiūnų gatvėse sumažės pravažiuojančio eismo srautai. Tai padės sumažinti triukšmą ir oro taršą, o gyvenamoji aplinka taps komfortiškesnė.