Į seniai nematytas spūstis sureagavo ir Klaipėdos meras: sako, kad už tai atsakingas ne tik uostamiestis

Nuo pirmadienio Klaipėdos savivaldybės užsakymu remontuojama ir iki mėnesio pabaigos uždaryta Rimkų pervaža, o valstybės valdomoje Vilniaus plento atkarpoje remontuojama kelio danga, ji tvarkoma ir automagistralėje už Jakų žiedo – šiuo darbus organizuoja valstybės kontroliuojama bendrovė „Via Lietuva“.
Dėl eismo apribojimų birželio 8 ir 9 dienomis prie uostamiesčio kilo didelės eismo spūstys.
A. Vaitkus sako, kad spūsčių problema yra žinoma ir sprendžiama.
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„Ir vakar dienos, ir šio ryto problemos dėl spūsčių Klaipėdos prieigose – žinomos ir sprendžiamos. Jau nuo vakar vakaro kontaktuojame su „Via Lietuva“, kad būtų palengvinta eismo situacija. Apie sprendimus informuosime, iškart, kai tik dėl jų bus sutarta“, – rašo A. Vaitkus.
Anot jo, savivaldybė apie „Via Lietuva“ vykdomus darbus Vilniaus plente sužinojo tik jiems prasidėjus. „Tai, kad dėl miesto planuojamų darbų šalia esančiame kelio ruože bus uždaryta Rimkų pervaža, paviešinome savivaldybės informavimo kanaluose.
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Tačiau tai, kad tuo pat metu „Via Lietuva“ vykdys darbus Vilniaus plente, eilinį kartą mums tapo žinoma tik po fakto. Tai ne pirmas kartas, kai „Via Lietuva“ nederina savo veiksmų su miestu“, – skelbia uostamiesčio meras.
Jo teigimu, prie spūsčių prisideda ir anksčiau valstybės neužbaigti projektai.
„Suprantame, kad darbai atliekami ne Klaipėdos miestui priklausančiame kelyje, bet jie kaip visada tiesiogiai paliečia Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono gyventojus. Nes nuo 2007 metų pradėta tvarkyti Jakų sankryža iki pat šios dienos nėra baigta.
Ši situacija dar kartą parodė ne tik dialogo tarp miesto ir valstybinių institucijų trūkumą, bet ir valstybinį požiūrį į vieną svarbiausių strateginių miestų, kur veikia ypatingos svarbos objektai – Klaipėdos uostas, LEZ. Situacija dar kartą parodė, kaip svarbu pagaliau įgyvendinti strateginės svarbos projektus – Pietinio aplinkkelio statybą, kelio Nr. 141 Klaipėda-Šilutė-Jurbarkas rekonstrukciją, užbaigti Jakų žiedo projektą.
Deja, eilė Vyriausybių, panašu, į tai tiesiog numodavo ranka.
Kol šie projektai neįgyvendinti, net menkiausi remontai, kurie vyksta šiandien, paralyžiuoja eismą. Šiuo metu galime kovoti tik su pasekmėmis, tačiau turime mąstyti strategiškai ir pagaliau iš esmės išspręsti problemą. Tokio požiūrio tikiuosi iš valstybės vadovų ir jų valdomų institucijų“, – teigia A. Vaitkus.
Ši situacija dar kartą parodė ne tik dialogo tarp miesto ir valstybinių institucijų trūkumą, bet ir valstybinį požiūrį į vieną svarbiausių strateginių miestų, kur veikia ypatingos svarbos objektai – Klaipėdos uostas, LEZ. Situacija dar kartą parodė, kaip svarbu pagaliau įgyvendinti strateginės svarbos projektus – Pietinio aplinkkelio statybą, kelio Nr. 141 Klaipėda-Šilutė-Jurbarkas rekonstrukciją, užbaigti Jakų žiedo projektą.
Deja, eilė Vyriausybių, panašu, į tai tiesiog numodavo ranka.
Kol šie projektai neįgyvendinti, net menkiausi remontai, kurie vyksta šiandien, paralyžiuoja eismą. Šiuo metu galime kovoti tik su pasekmėmis, tačiau turime mąstyti strategiškai ir pagaliau iš esmės išspręsti problemą. Tokio požiūrio tikiuosi iš valstybės vadovų ir jų valdomų institucijų“, – teigia A. Vaitkus.
Anot jo, centrinė valdžia turėtų skirti daugiau dėmesio šiems projektams, nes ateityje dėl to gali kilti ir daugiau problemų.
„Klaipėda – miestas, kuriame veikia visai šaliai strategiškai svarbūs objektai, o į šiuos objektus judantys transporto srautai kol kas didžiąja dalimi yra tik miesto ir jo gyventojų problema.
Norėtųsi tik konstatuoti, kad visi teisingai suprastume problemos mastą. Šiuo metu atliekami tik remonto darbai, o kas vyktų tada, jei tektų likviduoti avarijos padarinius ar užtikrinti ypač šiuo laiku taip svarbų karinį mobilumą?“ – rašoma A. Vaitkaus feisbuko paskyroje.