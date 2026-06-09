Įvažiavimas į šį miestą virto tikru nervų karu: nuo ankstaus ryto – milžiniškos spūstys

Itin didelis „kamštis“ nusidriekė iš automagistralės pusės – tai liudija su naujienų portalo VE.lt redakcija susisiekę žmonės.
„Nuo Ketvergių iki Klaipėdos važiavau valandą ir 15 minučių“, – teigė viena vairuotoja.
Socialiniuose tinkluose taip pat apstu skundų dėl to.
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Platforma „Google maps“ apie 9 valandą rodė spūstį pačioje automagistralėje – planuojant kelionę su jos pagalba pateikiami duomenys, kad kelionė nuo Dauparų iki Klaipėdos truks apie 45 minutes.
Ji taip pat rodo, kad automagistralėje netoli Klaipėdos apie 9.20 val. buvo fiksuoti 3 eismo įvykiai – ši informacija pateikiama pagal eismo dalyvių pateiktus duomenis.
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