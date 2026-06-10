Įspėja vairuotojus dėl škvalo: šių rajonų gyventojus ragina būti itin atsargius

„AB „Kelių priežiūra“ specialistai stebi situaciją ir yra pasirengę operatyviai reaguoti, jei dėl stipraus vėjo ar kritulių valstybinės reikšmės keliuose kiltų pavojų eismo saugumui.
Kelių priežiūros valdymo centras realiu laiku analizuoja meteorologinius ir kelių būklės duomenis, o regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas“, – feisbukei vairuotojus įspėja „Kelių priežiūra“.
Stipraus vėjo metu pavojų gali kelti ne tik suprastėjusios oro sąlygos, bet ir netikėtai ant važiuojamosios dalies atsidūrusios šakos, medžiai ar kitos kliūtys.
Vaizdai iš įvykio vietos: elektrinį motociklą vairavusi 18-metė susidūrė su nedideliu sunkvežimiu
„Todėl vairuotojams primenama išlikti budriems, pasirinkti saugų greitį ir nuolat stebėti situaciją kelyje. Jei stiprų vėją lydės intensyvus lietus, vairuotojams taip pat reikėtų įvertinti akvaplanavimo riziką – ant važiuojamosios dalies susidarius vandens sankaupoms, transporto priemonė gali laikinai prarasti sukibimą su kelio danga“, – primena kelininkai.
Be to, apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai „Kelių priežiūrai“ gali pranešti naujais kontaktais: trumpuoju tel. nr. 1801 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., „Bitė“ – 0,15 Eur/min.) arba +370 3 778 8001 (kaina pagal mobiliojo ryšio operatoriaus planą).
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Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.
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