Kaune naikinama Rokelių gatvės pervaža – jos vietoje atsiras automobilių tunelis

LTG grupės įmonė „LTG Infra“ trečiadienį pranešė su rangovu jau pasirašiusi 13,9 mln. eurų (įskaitant PVM) vertės sutartį.
Susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas pažymėjo, kad naujoji infrastruktūra ne tik pagerins eismo saugumą, bet ir prisidės prie visos transporto sistemos modernizavimo.
Savo ruožtu laikinasis LTG grupės generalinis direktorius Arūnas Rumskas akcentavo, kad greitiesiems geležinkeliams būtina atsisakyti vieno lygio sankirtų, todėl jas keičia viadukai ir tuneliai, atitinkantys Europos Sąjungos saugos standartus.
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„Šie sprendimai yra numatyti specialiajame plane ir atitinka visus ES greitųjų geležinkelių saugos standartus. Panaikindami pervažas ir projektuodami tunelius bei viadukus, iš esmės didiname eismo saugumą ir patikimumą“, – pranešime pažymėjo laikinasis LTG grupės generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
Projektas bus įgyvendinamas pagal „design and build“ sutartį, kai tas pats tiekėjas atsako tiek už projektavimo, tiek už rangos darbus.
Projektavimo darbus „Tilsta“ turės atlikti per metus nuo sutarties įsigaliojimo, o visą projektą planuojama užbaigti iki 2028 metų trečiojo ketvirčio.