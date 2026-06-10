Magistraliniame kelyje – eismo pokyčiai: trijuose ruožuose pradedami remonto darbai

Skelbiama, kad magistralinio kelio A8 ruožus nuo 52,698 iki 53,818 km, nuo 55,018 iki 55,987 km, taip pat nuo 56,978 iki 57,998 km remontuos viešąjį konkursą laimėjusi bendrovė „Kauno tiltai“. Sutarties vertė siekia beveik 2 mln. eurų su PVM.
„Didžiausią dėmesį skiriame tiems ruožams, kuriuose eismo intensyvumas yra didžiausias, o infrastruktūros nusidėvėjimas jau daro įtaką kelionių kokybei ir eismo saugumui. A8 ruožo atnaujinimas yra vienas iš šiemet suplanuotų darbų, kuris padės užtikrinti patogesnį ir saugesnį susisiekimą tiek gyventojams, tiek verslui“, – pranešime teigia „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Kaip nurodo bendrovė, paprastojo remonto darbai būtini siekiant užtikrinti saugų eismą dabartinėmis sąlygomis, kol rengiami ir įgyvendinami ilgalaikiai šio kelio rekonstrukcijos sprendiniai.
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Tvarkomuose ruožuose esamų sankryžų ir nuovažų asfalto danga bus atnaujinta pakeičiant viršutinį dangos sluoksnį ir suvedant dangas iki kelio juostos ribos, netaisyklingos geometrijos sankryžos bus pakoreguotos siekiant pagerinti matomumą ir eismo saugumą.
Ties 53,107 kilometru, Aristavos sankryžoje, kurioje susikerta keliai Panevėžys–Aristava–Sitkūnai ir krašto kelias Kėdainiai–Šėta–Ukmergė kelias, numatyta panaikinti dešiniojo posūkio juostą ir pašalinti esamas saleles.
Tuo metu 55,132 km esančioje sankryžoje su rajoniniu keliu Kėdainiai–Aristava bus visiškai pertvarkytas eismo organizavimas, papildomai įrengiant atskirą kairinio posūkio juostą.
Taip pat remontuojamuose ruožuose numatyta sutvarkyti iškilias saugumo saleles, įrengti naujus 1,5 metro pločio kelkraščius, demontuoti ir iš naujo įrengti autobusų sustojimų peronus, visiškai pritaikant juos žmonėms su negalia. Esant poreikiui, bus atnaujintos ir eismo reguliavimo priemonės.
Paprastojo remonto darbus planuojama baigti iki šių metų lapkričio mėnesio. Darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena kelio juosta.
Magistralinis kelias A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai yra strateginio tarptautinio transporto koridoriaus „Via Baltica“ dalis.
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