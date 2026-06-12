Pradeda rekonstruoti A2 kelio viaduką: vairuotojams reikia būti itin atidiems – keisis eismas

Kaip pranešime žiniasklaidai teigė bendrovė „Via Lietuva“ dėl numatomų darbų nuo kitos savaitės pradžios automagistralėje A2 Vilnius–Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai – transporto eismas bus nukreiptas dešiniąja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidūs.
Atlikus Pavijos seniūnijoje, Ukmergės rajono savivaldybėje, esančio viaduko būklės vertinimą nustatyta, kad esamo viaduko būklė yra bloga, todėl būtina jo rekonstrukcija.
Atsižvelgiant į kelio kategoriją ir esamą būklę, nuspręsta pakeisti viaduko pagrindines laikančiąsias konstrukcijas naujomis, kurios atitiks galiojančius normatyvinius reikalavimus ir užtikrins saugų bei patikimą eismą. Rekonstravimo metu bus visiškai išardyta esama viaduko perdanga ir jos elementai, demontuotos gelžbetoninės sijos, guoliai, krantinės, tarpinės atramos bei kitos konstrukcijos. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu.
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Rekonstruojamo viaduko bendras ilgis siekia 57,1 m, plotis – 15,85 m, o asfalto plotis ant viaduko – 13,5 m (važiuojamosios dalies plotis – 11,25 m, iš kurių: 2 eismo juostos po 3,75 m ir lėtėjimo juosta 3,75 m).
Techninį darbo projektą parengė UAB „SRP Projektas“, tuo metu rangos darbus atliks UAB „Gevalda“. Sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 2,2 mln. Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Darbų pabaiga numatyta 2027 m. balandį, tačiau pagrindinius fizinius darbus planuojama atlikti dar šiais metais.
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Tęsiant nuoseklų infrastruktūros atnaujinimą viename intensyviausių šalies transporto koridorių, šiuo metu automagistralėje Vilnius–Panevėžys taip pat rekonstruojamas Taujėnų viadukas (90,7 km). Taip pat projektuojami dar du viadukai netoli Ukmergės – 64,609 km ir 78,424 km. Fizinius statybos darbus planuojama pradėti dar šiemet.
Be to, pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „SRP Projektas“ dėl dviejų lygių sankryžos viaduko, esančio automagistralės 18,90 km (netoli viešbučio „Vilnius Grand Resort“), rekonstrukcijos. Projektą tikimasi parengti per 12 mėn, t.y., iki 2027 m. gegužės mėn.
Lietuvos tiltų būklė pastaraisiais metais kelia vis didesnį susirūpinimą – per septynerius metus blogos būklės tiltų skaičius išaugo nuo 63 iki 140. Labai blogos būklės statiniams sutvarkyti reikalingos investicijos viršija 600 mln. Eur, o tam, kad visi šalies tiltai pasiektų bent tenkinančią būklę, reikėtų apie 1 mlrd. Eur.
Reaguodama į šią situaciją, „Via Lietuva“ nuosekliai pereina prie plataus masto tiltų atnaujinimo programos ir iki 2028 metų pabaigos ketina sutvarkyti net 105 kritinės būklės tiltus.
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