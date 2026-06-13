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Vos nutiestą gatvę asfaltuos iš naujo – rado didelį broką

2026 m. birželio 13 d. 12:17
Netrukus Liepų gatvėje bus pradėti ištisinės asfalto dangos remonto darbai atkarpoje nuo Laivų skersgatvio iki Skulptūrų parko – darbai bus atliekami vienoje gatvės pusėje, arčiau Skulptūrų parko. Toks sprendimas priimtas po to, kai 2025 metais sutvarkyta gatvė, įvertinus jos kokybę, buvo pripažinta neatitinkančia reikalavimų, pranešime žiniasklaidai informuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
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„Situacija aiški – Liepų gatvėje paklotas naujas asfaltas neatitiko kokybės reikalavimų. Matėme nelygumus, bangas ir tai reiškia, kad darbai atlikti blogai bei turi būti perdaryti.
Klaipėdoje nėra vietos požiūriui „gal kaip nors tiks“. Rangovai privalo laikytis įsipareigojimų, nes kokybė mūsų mieste nėra derybų klausimas. Klaipėdiečiai moka už gerai atliktą darbą, todėl tokio ir reikalaujame.
Tie, kurie nesilaikys standartų, rizikuoja atsidurti nepatikimų rangovų sąraše ir prarasti galimybę dirbti Klaipėdoje. Todėl kviečiu nerizikuoti ir darbus atlikti taip, kaip priklauso“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

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Parengiamieji darbai prasidės jau birželio pradžioje. Nuo birželio 8 dienos frezavimo ir asfaltavimo darbai bus vykdomi atkarpoje tarp Liepų gatvės pastatų Nr. 48A ir Nr. 38 (važiuojant miesto centro link), taip pat ruože nuo Trilapio gatvės iki Liepų g. 49 namo (abi eismo pusės).
Šiose atkarpose bus keičiami susidėvėję šulinių dangčiai ir suvienodinamas jų lygis su nauja gatvės danga.
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Darbus vykdys UAB „Kelių priežiūra“. Už nekokybiškai atliktų darbų taisymą Savivaldybė nemokės. Bus apmokami tik papildomi darbai pagal sutartyje nustatytus įkainius už kvadratinį metrą.
Darbų metu, nuo 8.30 iki 16.00 val., eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje.
Preliminari darbų pabaiga – 2026 m. birželio 30 d.
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