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Dar vienoje judrioje Kauno gatvėje prasideda remontas

2026 m. birželio 15 d. 10:26
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje pasirodė informacija, kad planuojamas Pramonės prospekto remontas. Šiuos gandus patvirtino Kauno miesto savivaldybė.
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Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis, remonto darbai prasidės jau šią savaitę.
„Pradedami asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai Pramonės pr. atkarpoje nuo Draugystės gatvės iki K. Baršausko gatvės“, – sakė A. Pakalniškis.
Anot jo, paruošiamieji remonto darbai prasidėjo naktį iš sekmadienio į pirmadienį.
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„Kad minimaliai trikdyti transporto eismą miestui svarbioje arterijoje, darbus kelininkai organizuos naktimis. Gatvės dangos remonto darbus planuojama baigti iki liepos 3 d. Dienos metu darbus gatvėje vykdys tik UAB „Kauno vandenys“ rangovas. Bus tvarkomi lietaus vandens surinkimo trapai. Eismo ribojimai bus minimalūs“, – pažymėjo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas.
Jo duomenimis, preliminari darbų kaina – 900 tūkst. eurų.
remontasKaunasgatvė

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