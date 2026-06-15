Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbai toliau juda į priekį – tęsiamas viaduko perdangos sijų montavimas virš kelio A19 (Vilniaus pietinis aplinkkelis). Atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir siekiant užtikrinti eismo dalyvių bei darbus vykdančių darbininkų saugumą, darbų metu bus taikomi laikini eismo ribojimai.
Šie vienos dienos eismo ribojimai būtini atlikti svarbiems perdangos sijų montavimo darbams, po kurių bus galima tęsti naujos viaduko dalies statybas be tokių reikšmingų eismo trikdžių.
Pagrindiniai eismo ribojimai
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Eismo ribojimai įsigalios birželio 18 d. (ketvirtadienį) nuo 4.00 iki 16.00 val. Darbai bus vykdomi dviem etapais. Vykdant sijų montavimo darbus, Kirtimų–Gariūnų kryptimi eismas bus uždarytas, o transporto srautai nukreipiami apylankomis. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje galimos didesnės nei įprastai spūstys.
Pirmasis darbų etapas – nuo 4.00 iki 7.00 val. Šiuo laikotarpiu ties Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Eismas po Gariūnų viaduku bus uždarytas ir nukreipiamas apylanka.
Nuo 7.00 iki 9.00 val. numatyta technologinė darbų pertrauka – siekiant sumažinti rytinio piko metu susidarančias spūstis, Kirtimų–Gariūnų kryptimi eismas bus leidžiamas.
Antrasis darbų etapas – nuo 9.00 iki 16.00 val. Šiuo laikotarpiu bus tęsiami sijų montavimo darbai, kurių metu eismas po Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi bus visiškai uždarytas. Visas transportas, išskyrus viešąjį transportą, bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro „Toyota“ centrą ir toliau nustatytu apvažiavimo keliu.
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Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai.
Eismo ribojimai numatomi ir aplinkiniuose transporto mazguose bei viadukuose, kur, esant poreikiui, transporto srautų reguliavimą vykdys policijos pareigūnai arba rangovo paskirti atsakingi darbuotojai. Vairuotojų prašome būti atidžių ir kantrių, stebėti laikinus kelio ženklus bei laikytis eismo reguliuotojų nurodymų.
Via Lietuvaviadukastiltas
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