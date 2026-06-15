AutoSaugus eismas

Požeminės perėjos Kaune laukia kapitalinis remontas: parodė, kaip pasikeis

2026 m. birželio 15 d. 14:33
Ilgą laiką patogumo neįgaliesiems ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi požeminė perėja Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius – birželio 18 d. pradedamas kapitalinis remontas. Numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas, rašoma Kauno miesto savivaldybės administracijos žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Daugiau nuotraukų (2)
„Šios požeminės perėjos atnaujinimas buvo būtinas ir neišvengiamas. Esamos laiptų, sienų, lubų ir grindų dangos susidėvėjusios. Kai kur matomi įtrūkimai, įskilimai, apibraižymai, kaupiasi vanduo“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Kol vyks darbai, iki rugsėjo rangovai dėl šachtų keltuvams įrengimo minimaliai ribos transporto eismą Birštono gatvėje. Tuo metu gyventojai galės naudotis požemine perėja net ir vykstant kapitaliniam remontui – čia praėjimas laikinai bus užveriamas išskirtiniais atvejais, apie kuriuos rangovai informuos iš anksto.
Atliekant Vilniaus g. požeminės perėjos kapitalinį remontą suplanuota atnaujinti pakopas, sienas, lubas, grindis. Rangovai taip pat įrengs lygius, kietus ir neslidžius šviesiai pilkos spalvos granitinės dangos paviršius. Lygiagrečiai numatytas ir šiuolaikiškas apšvietimas.
Susiję straipsniai
A1 magistralė virs tikru kantrybės išbandymu: šiuose ruožuose dirbs kelininkai, ribos greitį

A1 magistralė virs tikru kantrybės išbandymu: šiuose ruožuose dirbs kelininkai, ribos greitį (1)

Šie žvyrkeliai pagaliau sulauks asfalto: aiškėja, kuriuos kelius tvarkys jau šiemet

Šie žvyrkeliai pagaliau sulauks asfalto: aiškėja, kuriuos kelius tvarkys jau šiemet

Ne vieną gyvybę nusinešęs kelias keisis neatpažįstamai, bet gyventojai sunerimo: „Ar tai akių dūmimas?“

Ne vieną gyvybę nusinešęs kelias keisis neatpažįstamai, bet gyventojai sunerimo: „Ar tai akių dūmimas?“ (1)

Neįgaliesiems įrengti keltuvai turės automatinį avarinį nusileidimą dingus elektros maitinimui arba suveikus gaisrinei signalizacijai.
Atlikus kapitalinį remontą Vilniaus g. požeminė perėja bus pritaikyta tiek neįgaliųjų, tiek dviratininkų, tiek ir tėvelių su vaikų vežimėliais judėjimui. Tam bus atnaujinti pandusai ir kitos konstrukcijos.
Beveik 745 tūkst. eurų vertės darbus atliks viešąjį rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Autokausta“. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų.
Vilniaus gatvėpožeminė perėjaremontas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.