Požeminės perėjos Kaune laukia kapitalinis remontas: parodė, kaip pasikeis

„Šios požeminės perėjos atnaujinimas buvo būtinas ir neišvengiamas. Esamos laiptų, sienų, lubų ir grindų dangos susidėvėjusios. Kai kur matomi įtrūkimai, įskilimai, apibraižymai, kaupiasi vanduo“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Kol vyks darbai, iki rugsėjo rangovai dėl šachtų keltuvams įrengimo minimaliai ribos transporto eismą Birštono gatvėje. Tuo metu gyventojai galės naudotis požemine perėja net ir vykstant kapitaliniam remontui – čia praėjimas laikinai bus užveriamas išskirtiniais atvejais, apie kuriuos rangovai informuos iš anksto.
Atliekant Vilniaus g. požeminės perėjos kapitalinį remontą suplanuota atnaujinti pakopas, sienas, lubas, grindis. Rangovai taip pat įrengs lygius, kietus ir neslidžius šviesiai pilkos spalvos granitinės dangos paviršius. Lygiagrečiai numatytas ir šiuolaikiškas apšvietimas.
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Neįgaliesiems įrengti keltuvai turės automatinį avarinį nusileidimą dingus elektros maitinimui arba suveikus gaisrinei signalizacijai.
Atlikus kapitalinį remontą Vilniaus g. požeminė perėja bus pritaikyta tiek neįgaliųjų, tiek dviratininkų, tiek ir tėvelių su vaikų vežimėliais judėjimui. Tam bus atnaujinti pandusai ir kitos konstrukcijos.
Beveik 745 tūkst. eurų vertės darbus atliks viešąjį rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Autokausta“. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų.