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Gyventojų laukia tikras kantrybės išbandymas: tilto statybos brangsta, o kada baigs darbus – neaišku

2026 m. birželio 17 d. 08:29
Eglė Kuktienė
Pernai žiemos pabaigoje Kėdainių merui Valentinui Tamuliui nežinant nugriautas, o šiemet pavasarį prasidėjęs tilto į Ažytėnus atstatymo projektas susidūrė su kliūtimis. Gyventojai netruko pastebėti, kad jokios statybos ant tilto jau kurį laiką nevyksta.
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Darbai oficialiai sustabdyti, jau dabar aišku, kad projekto sąmata didės, o atsakingos institucijos negali patvirtinti, ar bus laikomasi pirminių tilto rekonstrukcijos užbaigimo terminų. Panašu, kad vietos gyventojų kantrybės laukia dar vienas išbandymas.
Prisireikė tikslinti projektinius sprendinius
Nors pavasaris turėjo būti intensyvaus darbo metas, statybvietėje jau kurį laiką vyrauja tyla. Valstybinė įmonė „Via Lietuva“ patvirtino, kad šiuo metu darbai yra laikinai sustabdyti. Priežastis – būtinybė tikslinti krantinių atramų konstrukcinius sprendinius.

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„Kol tikslinami krantinių atramų sprendiniai, darbai laikinai sustabdyti.
Šis procesas gali užsitęsti kelis mėnesius.
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Papildomų darbų sąmata bus sudaryta tik patvirtinus naujus projektinius sprendinius“, – situaciją komentuoja „Via Lietuva“ atstovai.
Tai reiškia ne tik prastovą, bet ir neišvengiamą projekto brangimą. Nors pradinė naujo tilto statybos vertė siekė šiek tiek daugiau nei 1,6 mln. eurų (be PVM), po papildomų projektinių korekcijų ši suma neabejotinai augs.
Istorija linkusi kartotis
Sutartis su rangovu UAB „Kauno keliai“ buvo pasirašyta dar praėjusių metų rudenį. Senojo tilto griovimo darbai vyko operatyviai – praėjusį gruodį jį pavyko išmontuoti per pusantros savaitės. Po žiemos pertraukos darbai turėjo atsinaujinti kovo 15-ąją.
Oficialiai tilto į Ažytėnus atidarymo eismui data, kurią vis dar deklaruoja projekto vykdytojai – 2026-ųjų ruduo. Tačiau dabartinė pauzė sėja pagrįstas abejones. Nors „Via Lietuva“ tiesiogiai neatsako, ar dėl projektinių trikdžių vėluos galutinis terminas, loginė seka sufleruoja – kelių mėnesių prastova dabar veikiausiai privers koreguoti darbų pabaigos datą.
O tai ir kelia didžiausią nerimą vietos bendruomenei, mat ženklai, kad Tilto gatvės tilto istorija linkusi kartotis, tampa vis akivaizdesni.
tiltasKėdainiaiStatybos
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