AutoSaugus eismas

Šeštadienį šia Vilniaus gatve nepravažiuosite – bus draudžiamas eismas

2026 m. birželio 19 d. 14:18
Lrytas.lt
Vykstant lenktyninių automobilių pristatymui, birželio 20 d. nuo 11 iki 16 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo Jogailos g. iki A. Jakšto g., praneša „Judu“.
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„Kviečiame į renginį atvykti viešuoju transportu ir, jei vykstate automobiliu, iš anksto suplanuoti kelionę bei rinktis alternatyvias parkavimo vietas.
Parkavimo aikštelių su užtvaru užimtumą realiu laiku galite stebėti: judu.lt/parkavimo-zemelapis.
Viešojo transporto tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt.
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Viešojo transporto judėjimą realiu laiku kviečiame stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse“, – skelbiama pranešime.
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