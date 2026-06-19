Šeštadienį šia Vilniaus gatve nepravažiuosite – bus draudžiamas eismas

„Kviečiame į renginį atvykti viešuoju transportu ir, jei vykstate automobiliu, iš anksto suplanuoti kelionę bei rinktis alternatyvias parkavimo vietas.
Parkavimo aikštelių su užtvaru užimtumą realiu laiku galite stebėti: judu.lt/parkavimo-zemelapis.
Viešojo transporto tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt.
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Viešojo transporto judėjimą realiu laiku kviečiame stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse“, – skelbiama pranešime.
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